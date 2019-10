Joński z KO broni dziś Platformy. Internauci przypominają: Tę partię nazywał już „śmietnikiem”

Nie jestem w Platformie Obywatelskiej, jestem w Inicjatywie Polskiej Barbary Nowackiej – podkreślał kandydat KO Dariusz Joński, który w TVP Info bronił wiarygodności PO w sprawie ujawnionych taśm szefa klubu PO-KO. Joński kilka lat temu mówił już o postawie Platformy, oceniając ją zgoła inaczej. Przypomnieli mu o tym internauci.

„Uderza pogarda drugiej osoby w Platformie” To co w tych taśmach uderza, to pogarda dla drugiego człowieka, wobec zwykłych ludzi. To szokuje u polityka, który jest powołany by służyć i jest... zobacz więcej

Wiceminister spraw wewnętrznych Paweł Szefernaker komentując w TVP Info taśmy Sławomira Neumanna zwrócił się do kandydata Koalicji Obywatelskiej Dariusza Jońskiego, który bronił swojego koalicyjnego kolegi. – Jest pan neofitą i za wszelką cenę ich (polityków Koalicji Obywatelskiej – przyp. red.) pan broni, nawet tych najgorszych – powiedział Szefernaker.



Joński w odpowiedzi stwierdził: Ja nie jestem w Platformie Obywatelskiej, jestem w Inicjatywie Polskiej Barbary Nowackiej. Inicjatywa wchodzi w skład Koalicji Obywatelskiej, której siłą napędową jest PO.



O przechodzeniu z Lewicy do Platformy Joński mówił też przed czterema laty w Sejmie. Polityk postrzegał to wówczas zdecydowanie inaczej. – Przechodzenie z partii lewicowej do PO świadczy o łamaniu własnych zasad lub o braku jakichkolwiek zasad. To powiedział Grzegorz Napieralski 5 lat temu i dzisiaj cytuje mu te same słowa. On to powiedział wtedy Bartoszowi Napieralskiemu, który też uciekł do Platformy – mówił w 2015 r. Joński.



Stwierdził też, że „jak patrzę, jak Platforma bierze od Napieralskiego po Dorna i Giertycha, to myślę, że PO stała się takim śmietnikiem politycznym bez idei i programu”.

