Apel europejskich biskupów: Zbudź się, Europo! Odkryj na nowo swoje korzenie

„Zbudź się, Europo! Odkryj na nowo swoje korzenie” – napisali biskupi Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) w orędziu na zakończenie obrad w Santiago de Compostela. Zebranie plenarne z udziałem przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski i wiceprzewodniczącego CCEE abp. Stanisława Gądeckiego trwało od 3 do 6 października 2019 r.

„W tych dniach odczuwaliśmy radość, widząc tak wielu młodych ludzi, i już nie młodych, którzy pieszo docierali do Santiago, przybywając przed Portal Chwały. Świadomi naszych ograniczeń i wielu słabości, które dostarczają cierpień całemu Kościołowi, my także weszliśmy do Katedry, aby złożyć – w geście objęcia figury – nasze smutki i błagania na ramionach Apostoła, ażeby prosić o wybaczenie naszych błędów i angażować się z nadzieją i ufnością w przyszłość” – napisali biskupi Rady Konferencji Episkopatów Europy.



Zgromadzeni w Santiago de Compostela zwrócili uwagę na sytuację w jakiej żyją kraje Europy oraz na różne istniejące sprzeczności, wśród nich znalazły się m.in.: pragnienie Boga, a jednocześnie kruchość życia chrześcijańskiego; pragnienie życia opartego na Ewangelii, a jednocześnie słabość kościelna i ludzka; pragnienie świętości, a jednocześnie małe świadectwo życia; pragnienie powszechnych praw człowieka i jednocześnie utrata szacunku godności ludzkiej.





#wieszwiecej Polub nas

Manipulacja przesłaniem Episkopatu na łamach „Wyborczej” Jestem przekonana, że wielu „prawowitych” obywateli uzna, że to świetna akcja. I wtedy zacznie się piekło w szkołach – powiedziała „Wysokim... zobacz więcej

„Każdy człowiek żywi ukryte pragnienie spotkania kogoś, kto pomoże jego sumieniu przebudzić się i obudzić kluczowe pytania egzystencjalne, dotyczące życia po śmierci, zła, które rani człowieka oraz zła, które narusza życie i świat. Oto dlatego niczym stróżowie poranka, czujni i gotowi wskazać nowy dzień, chcemy dać spragnionej Europie przesłanie nadziei i mówimy z mocą: Zbudź się, Europo!” – piszą biskupi.



Zwracają też uwagę, że „w różnych historiach i tradycjach, w starych i nowych wyzwaniach znajdują się elementy nadziei”.



Biskupi wezwali państwa Europy do odkrywania na nowo własnych korzeni, podając liczne przykłady spełnionej nadziei w osobach świętych patronów Starego Kontynentu: Benedykta z Nursji, Cyryla i Metodego, Brygidy Szwedzkiej, Katarzyny ze Sieny, Teresy Benedykty od Krzyża. Duchowni podkreślili, że postaci te są „znakiem Europy zjednoczonej w różnorodności”.



„Ciesz się, Europo, dobrocią swego ludu, tylu prawdziwych świętych, którzy co dzień po cichu przyczyniają się do budowy bardziej sprawiedliwego i bardziej ludzkiego społeczeństwa obywatelskiego. Popatrz na liczne rodziny, które jako jedyne są zdolne zrodzić przyszłość” – przekonują biskupi.



Duchowni podkreślają, że są to fundamenty, które „przyczyniają się do tworzenia nowego europejskiego humanizmu, zdolnego do dialogu, integracji i rodzenia”. Przypominają też o tradycjach kontynentu: obronie życia i godności człowieka, wspieraniu rodziny i poszanowaniu podstawowych praw osoby.



„Poprzez takie zaangażowanie Europa będzie mogła wzrastać jako jedna rodzina ludów, ziemia pokoju i nadziei” – piszą biskupi.