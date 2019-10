„Uderza pogarda drugiej osoby w Platformie”

To co w tych taśmach uderza, to pogarda dla drugiego człowieka, wobec zwykłych ludzi. To szokuje u polityka, który jest powołany by służyć i jest szefem klubu PO-KO. Tam padają zapewnienia gwarancji, że osoby które będą miały postawione zarzuty, w czasie przedwyborczym nie będą miały rozstrzygnięć sądowych. To temat, który trzeba zbadać – powiedział w programie „Woronicza 17” minister Paweł Mucha z kancelarii prezydenta.

TVP Info ujawniło nagranie rozmowy szefa klubu PO-KO Sławomira Neumanna z lokalnymi działaczami PO z Tczewa, która odbyła się pod koniec 2017 r.



Polityk PO w wulgarny sposób wypowiada się na temat sytuacji w tym mieście; rozmowa dotyczy też ewentualnych zarzutów prokuratorskich dla związanych z PO prezydentów miast. Neumann deklaruje, że „stanie murem” za wszystkimi, którzy mają problem z prawem, warunkiem jest jednak członkostwo w Platformie.



– Rzygam tym Tczewem. Słowo honoru ci daję, rzygam Tczewem [...] Dlatego, mówiąc szczerze, nie chcę zajmować się Tczewem, bo tam są same p***by, naprawdę – mówi na taśmach Neumann.



Neumann przekonuje też, że ewentualne kłopoty prezydentów PO z prawem nie będą problemem w kampanii, bo zarzuty prokuratorskie są zdaniem Neumanna z punktu widzenia wyborców anty–PiS korzystne.



W TVP Info politycy dyskutowali o ujawnionych taśmach i osobie Neumanna. W ocenie Pawła Szefernakera, wiceministra spraw wewnętrznych, Neumann to polityk, którego „za wszelką cenę się broni”. – Neumann jest szefem klubu PO-KO, który ma zarzuty prokuratorskie, człowiekiem, którego za wszelką cenę bronicie. Neumann przecież to mówi, że będziemy bronić swoich jak niepodległości – przypomniał.



Z kolei zdaniem Pawła Muchy z kancelarii prezydenta RP wszyscy politycy powinni potępić zachowanie Neumanna i powiedzieć, że „dla takich zachowań w polityce nie ma zgody”. – Schetyna nabiera wody w usta, mówi o drugiej osobie w Platformie, że nie będzie tego komentował, że to odgrzewany kotlet. Tutaj widzimy tę wiarygodność, ludzie się nie liczą – powiedział Mucha.

Jacek Włosowicz z Solidarnej Polski mówił, że jeżeli możemy mówić bez wulgaryzmów, „to świadczy o naszej kulturze”. – Ten rodzaj pogardy i instrumentalnego traktowania służy karierze, a nie budowaniu zespołu, który ma pracować dla kraju. Sposób traktowania sądów, które wcale nie są niezawisłe i niezależne. Politycy PO mają na nie wpływ, to wyraźnie słyszymy – powiedział.



Zdaniem Marcina Kulaska z SLD „jeżeli w tej rozmowie są rzeczy, którymi powinna zająć się prokuratura, to ona powinna się tym zająć”. – Finalnie chodzi o to, że wszystkie brudy będą wypływały w tej chwili kampanii wyborczej – ocenił.

źródło: TVP Info

Polityk PSL Marek Sawicki ocenił, że wszystko zaczęło się od taśm Rywina, „od kiedy wykorzystuje się nagrania do dyskredytowania przeciwników politycznych”. – Nie pochwalam taśm Neumanna. Sytuacja, w której mamy informacje o tym, jak działają sądy, to sygnał, że wymiar sprawiedliwości wymaga właściwej reformy – oznajmił.Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej przyznał, że „ta rozmowa mu się nie podobała”. Stwierdził, że nagranie „wprowadza w błąd, taśmy są sprzed dwóch lat”. Jednak napomniany przez prowadzącego program, że nikt wcześniej tych taśm nie ujawnił uznał: „Dobrze, ok”.