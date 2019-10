Sondaż na tydzień przed wyborami. PiS zyskuje, KO traci. Różnica 120 mandatów

Prawo i Sprawiedliwość ma coraz większe poparcie i jest zdecydowanym faworytem w wyborach parlamentarnych – wynika z sondażu pracowni Estymator dla portalu DoRzeczy.pl.

Z sondażu wynika, że partia Jarosława Kaczyńskiego mógłby liczyć na poparcie rzędu 49.5 proc. Jest to w porównaniu do poprzedniego badania wzrost o 1,4 pkt. proc. Taki wynik daje w sondażu partii rządzącej 256 mandatów w Sejmie.



Na drugim miejscu z wynikiem 26,4 proc. uplasowała się Koalicja Obywatelska; zanotowała 1,5 pkt. proc. straty. Z takim wynikiem KO może liczyć na 135 mandatów w Sejmie.



Trzecią siłą polityczną jest Sojusz Lewicy Demokratycznej, który popiera 13,1 proc. ankietowanych. To spadek o 0,1 pkt. proc. w porównaniu do poprzedniego badania. Daje to SLD 49 mandatów.



Do Sejmu weszłoby też PSL. Na polityków tej partii głosować chce 6,4 proc. badanych; jest to wzrost o 0,3 pkt. proc. Oznaczałby to 19 mandatów.



Jeden mandat przypada mniejszości niemieckiej. Progu wyborczego nie przekracza natomiast Konfederacja, na którą głosować chce 3,7 proc. badanych; to wzrost o 0,1 pkt. proc.

źródło: dorzeczy.pl

Badanie przeprowadzono w dniach 3-4 października 2019 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1015 dorosłych osób metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI. W prezentowanych wynikach uwzględniono wyłącznie osoby, które zadeklarowały, że będą głosować i określiły na jaką partię. Prognozowana frekwencja wyniosłaby 56 proc.