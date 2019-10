Kto, jeśli nie Tusk? Sondaż o kandydatach opozycji na prezydenta

Jeśli Donald Tusk nie będzie kandydatem opozycji na prezydenta, to będzie nim lider Wiosny Robert Biedroń – na taki scenariusz w wyborach prezydenckich wskazują ankietowani w badaniu pracowni Social Changes dla portalu wPolityce.pl.

Ankietowani zostali zapytani o to, czyja kandydatura będzie najbardziej prawdopodobna, jeśli w przyszłorocznych wyborach prezydenckich spośród opozycji nie wystartuje Donald Tusk. Portal zaznacza, że to realna opcja, bo Tusk jest coraz mniej aktywny na krajowej scenie politycznej. „Co więcej, gdy w maju zdecydował się wesprzeć opozycję, nie tylko nie doprowadził do przełamania, ale zdaniem wielu komentatorów, wręcz przyczynił się do klęski Koalicji Europejskiej” – czytamy.



Największa liczba badanych wskazała na lidera Wiosny Roberta Biedronia; polityka jako kontrkandydata Andrzeja Dudy widzi 7,3 proc. badanych. Za Biedroniem uplasował się Paweł Kukiz, kandydat do Sejmu z list PSL. Na niego wskazało 6,6 proc.



Podium zamyka kandydatka KO na premiera Małgorzata Kidawa-Błońska, na którą zagłosowało 6,4 proc. ankietowanych. Następne miejsce przypadło liderowi PSL. Na Władysława Kosiniaka-Kamysza wskazało 5,1 proc.



Tuż za nim znalazł się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski z wynikiem 4,7 proc. Kolejne miejsca zajęli: członek sztabu KO Bartosz Arłukowicz – 3,9 proc.; prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz – 3,8 proc.; lider KO i PO Grzegorz Schetyna – 2,2 proc.; lider partii Razem Adrian Zandberg – 1,9 proc.



52,3 proc. badanych nie wskazała żadnego kandydata. Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI w dniach 27 września – 2 października 2019 roku. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział 1003 osoby.

