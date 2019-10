Prawybory w Wieruszowie. Od lat ich wyniki niewiele różnią się od głosowań w prawdziwych wyborach

W tym roku w gminie Wieruszów (woj. łódzkie) ponownie zorganizowano prawybory. W niedzielę 6 października w 12 lokalach wyborczych mieszkańcy mogą zagłosować na partie (nie na poszczególnych kandydatów). – Traktujemy to jako zabawę oraz taką lekcję demokracji – powiedział w TVP Info burmistrz Wieruszowa Rafał Przybył.

Pierwszy raz prawybory w Wieruszowie odbyły się w roku 1997. Jak podkreśla Marek Patyk z wydziału promocji i rozwoju Urzędu Miejskiego w Wieruszowie w tej 14-tysięcznej gminie od wielu lat wynik lokalnego głosowania jest bardzo zbliżony do wyników z ogólnopolskich wyborów parlamentarnych, prezydenckich czy do Unii Europejskiej. Różnica wyników z reguły mieści się w granicy błędu statystycznego.



– Nie ma oczywiście ciszy wyborczej, można agitować. Natomiast dziś już musieliśmy reagować, bo politycy wkradali się do lokali wyborczych. Oczywiście nie ma za to kar, natomiast chcielibyśmy, aby odbywało się to poza lokalami wyborczymi – mówił w TVP Info burmistrz gminy Rafał Przybył.



Jak dodał, w prawyborach każdy głos jest ważny. Gmina przygotowała ponadto konkurs dla mieszkańców biorących udział w głosowaniu. Do wygrania są nagrody ufundowane przez przedsiębiorców: sprzęt AGD, meble, vouchery na wycieczki. Burmistrz Przybył przyznaje, że w ten sposób gmina stara się zachęcić mieszkańców do udziału w prawyborach.



Na kandydatów będzie można głosować tradycyjnie i drogą elektroniczną. Pilotaż systemu głosowania elektronicznego zaproponowało Ministerstwo Cyfryzacji. Głosować będzie można od godz. 8 do 18. Wyniki mają być ogłoszone o godz. 20.

