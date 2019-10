Prezes PiS o dopłatach do hektara: Na pewno będzie 1200 zł lub więcej

Prawo i Sprawiedliwość gwarantuje, że na konta rolników będą wpływały takie sumy, które odpowiadają w złotówkach temu, co mają np. Niemcy. To nam się należy i to będziemy mieli. To na pewno będzie 1200 zł lub więcej od jednego hektara – powiedział w magazynie „Tydzień” prezes PiS Jarosław Kaczyński.

We wtorek odbyło się przesłuchanie Janusza Wojciechowskiego jako kandydata na przyszłego komisarza UE ds. rolnictwa. Polityk PiS nie dostał „zielonego światła” od koordynatorów komisji rolnictwa, co mogłoby zakończyć procedurę jego przesłuchania. Pozytywna rekomendacja PE jest niezbędna do tego, aby kandydat mógł zasiąść w nowej KE.



Prezes Kaczyński pytany TVP1, czy teka unijnego komisarza trafi do Janusza Wojciechowskiego, odpowiedział: „Procedura trwa. Byłbym zupełnie dobrej myśli, gdyby nie pewien element: to spotyka nas nie pierwszy raz – działania przeciw polskiemu interesowi, przeciwko polskim rolnikom ze strony naszych rodaków, którzy zamiast wspierać, atakują, tak jak pan europoseł PSL Jarosław Kalinowski”. Prezes PiS wyraził przekonanie, że przeszkoda ta zostanie sforsowana.



Dodał, że teka komisarza ds. rolnictwa jest dla polskiego rolnictwa niezmiernie ważna. – Ta teka jest już Polsce przyznana. To kwestia bardzo dobrego kandydata – powiedział prezes PiS. Zapewnił, że Janusz Wojciechowski jest bardzo dobrym kandydatem, mającym ogromne doświadczenie.



W ocenie prezesa PiS, Wojciechowski ma nie tylko kwalifikacje krajowe, ale i europejskie. – Zna europejskie korytarze, które prowadzą do miejsc, gdzie decyduje się o sprawach rolnych – zapewnił. – Liczę bardzo na to, że to się uda. Niezależnie od wszystkiego – teka jest nasza – podkreślił Jarosław Kaczyński.



W kolejnej części rozmowy Kaczyński został zapytany o pomoc rządową związaną z suszą. Polityk wskazał, że w zeszłym roku, gdzie była większa susza, pomoc wyniosła 2 mld zł. Z kolei – jak mówił – „za poprzednich rządów PO-PSL – rzekomo chłopskiej partii – było to 300 mln zł przy dużej suszy”. – Staramy się pomóc rolnictwu jak możemy. Transfery z 500 plus na czele dotyczą w dużej mierze rolników – powiedział.



– Dla nas wieś jest jedną z ostoi tego, co chcemy obronić, polskości w najlepszym tego słowa znaczeniu – dodał prezes PiS.

