Polka zgwałcona w Niemczech. Sprawcami policjanci

Dwaj niemieccy policjanci z Turyngii mieli zgwałcić Polkę po jej przesłuchaniu. Zostali już aresztowani. Grozi im teraz do 15 lat więzienia.

Do zdarzenia doszło w ubiegłą sobotę w niemieckim Arnstadt. Funkcjonariusze przeprowadzali rutynową kontrolę dokumentów tożsamości kobiety. Kiedy jeden z funkcjonariuszy pilnował drzwi, dwóch policjantów miało zgwałcić kobietę. Ta dzień później wniosła przeciwko im oskarżenie.



Według niemieckich mediów jednym z zatrzymanych funkcjonariuszy, był 40-letni Niemiec. Media nie podają narodowości drugiego z policjantów. Informują jedynie, że był to młody mężczyzna „z tłem migracyjnym”.



Sprawców zatrzymano i aresztowano. Grozi im teraz nawet 15 lat pozbawienia wolności. – Gdyby zarzut został potwierdzony, byłoby to nie tylko poważne przestępstwo, ale miałoby także poważne konsekwencje prawne – powiedział minister spraw wewnętrznych Niemiec Georg Maier.

