Wicemarszałek Gosiewska o zakazie wjazdu do Rosji: Wiem, czego boi się Putin

Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska powiedziała, że zakaz wjazdu do Rosji jest odwetem za jej działalność na rzecz demokracji na wschodzie Europy. Sprawę uznania jej za persona non grata przez władze w Moskwie skomentowała podczas pobytu w Chicago.

Małgorzata Gosiewska podkreśliła, że spodziewała się takiego kroku ze strony rosyjskich władz. Jej zdaniem ma to związek z tym, że od wielu lat wspiera siły prodemokratyczne w Rosji.



– Wiem czego boi się prezydent Putin. Przede wszystkim boi się prawdy, a ja tę prawdę głoszę – powiedziała wicemarszałek Sejmu.



Jako „dziwną” określiła formę, w której dowiedziała się o zakazie wjazdu do Rosji. Stało to na granicy polsko-białoruskiej. O decyzji rosyjskich władz poinformował ją podczas szczegółowej kontroli pracownik białoruskich służb granicznych.



Po tym incydencie rosyjski MSZ potwierdził decyzję, odpowiadając na pytanie Polskiego Radia.

źródło: IAR, Polskie Radio

Podczas pobytu w Chicago wicemarszałek Sejmu ma spotkać się między innymi z miejscową mniejszością ukraińską. W trakcie tego wydarzenia pierwszy raz w Stanach Zjednoczonych ma być pokazany film „Przyjaźń w cieniu Kremla. Jutro Ukraina”. Dokument dotyczy bezprawnych działań Rosji w tym kraju.