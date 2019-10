Puchar Świata. Polska lekcja siatkówki

Czwarte zwycięstwo w piątym meczu i to do tego bez starty seta. Reprezentacja Polski bez najmniejszego wysiłku pokonała Włochów 3:0 (25:18, 25:18, 25:22) w kolejnym spotkaniu rozgrywanego w Japonii Pucharu Świata. Po raz kolejny najskuteczniejszym zawodnikiem na parkiecie był Wilfredo Leon, choć tym razem kroku dotrzymywał mu Aleksander Śliwka. Obaj zdobyli po piętnaście punktów.

Włosi nie przyjechali do Japonii w najmocniejszym składzie. Zdając sobie sprawę z tego, że sukces w Pucharze Świata nie gwarantuje tym razem przepustki na igrzyska olimpijskie, trener Gianlorenzo Blengini dał odpocząć największym asom. W domu zostali m.in. Osmany Juantorena czy Ivan Zajcew. Włosi kiepsko rozpoczęli turniej, ale później odnieśli dwie wygrane z rzędu, pokonując 3:0 Tunezję i 3:2 Argentynę. Dobre wrażenie zostawił po sobie niezwykle skuteczny Gabriele Nelli.



Z kolei Vital Heynen, który do Japonii zabrał aż 24 zawodników znów zaskoczył składem. – Każdy za każdego wskoczyłby w ogień, więc nie ma większego znaczenia, kto przebywa na parkiecie. Nie miałem najmniejszego problemu, aby odnaleźć się w drużynie – mówił po meczu Marcin Komenda, który wskoczył do wyjściowej szóstki. Skład uzupełniali Leon, Aleksander Śliwka, Bartosz Kurek, Karol Kłos i Jakub Kochanowski.



W pierwszym secie szybko uzyskaliśmy bezpieczną przewagę. Od stanu po 4 zdobyliśmy sześć punktów z rzędu, tracąc zaledwie jednego. Bardzo pewnie w ataku czuł się Kurek, w bloku dobrze pracował Komenda, a Leon straszył przeciwników zagrywką. Od stanu 10:5 więcej emocji na parkiecie już nie było. W pamięci kibiców zapaść mógł kapitalny atak Kłosa ze środka, świetne zbicie Leona z drugiej linii czy pojedynczy blok Kochanowskiego. Seta zakończył, zapisując punkt na swoim koncie Kurek.



W drugiej partii Włosi stawiali opór do stanu po 10. Wtedy w mgnieniu oka zdobyliśmy trzy punkty, a po asie serwisowym Kurka Blengini poprosił o przerwę. Nie pomogło, a gdy w końcówce podkręciliśmy tempo, Włosi mogli tylko przyglądać się naszym popisom. Najładniejszym zagraniem tej części meczu popisał się Ślwika, kiwając tuż za opadającym włoskim blokiem (22:17). Ta akcja kompletnie podcięła skrzydła rywalom. Za chwilę Nelli został zatrzymany na siatce, a atakujący bez bloku Antonow nie potrafił umieścić piłki w boisku. Po raz kolejny wygraliśmy do 18.

Trzeci set był najbardziej wyrównany. Włosi objęli nawet dwupunktowe prowadzenie – 12:10 i 13:11. Jednak Polacy szybko doprowadzili do remisu i znów na słowa pochwały zasłużył Śliwka. Jego sprytna „kiwka” dała remis po 13. Polacy, chcąc szybko zakończyć mecz, wrzucili piąty bieg w końcówce. Piorunujące ataki Leona, świetna gra blokiem Komendy czy efektowne zbicia Kłosa ze środka sprawiły, że szybo mieliśmy piłkę meczową (24:21). Mecz skończył najlepszy tego dnia w polskiej ekipie Śliwka. Trzeciego seta wygraliśmy do 22, a całe spotkanie 3:0.



- Cieszymy się z 3:0, zachowujemy siły, bo turniej jest bardzo długi i wyczerpujący. Nie można powiedzieć, że dziś nam wychodziło wszystko, wystarczyło spojrzeć na naszego trenera, który cały czas żył przy linii. W każdej chwili rozprężenia przywoływał nas do porządku – komentował po meczu Śliwka.

źródło: tvp.info

Uśmiech nie schodził też z twarzy Kurka, który z meczu na mecz demonstruje coraz wyższą formę - Po wyniku można stwierdzić, że wstaliśmy z łóżka prawą nogą. A to ważne, bo czasem w porannych meczach (spotkanie rozpoczęło się o godz. 12.30 czasu miejscowego – przyp. red.) jest problem z koncentracją. Co do mojej dyspozycji, to z każdym dniem czuję się lepiej. Co najważniejsze nie mam najmniejszych problemów fizycznych, a to istotna kwestia po tak długiej przerwie – opowiadał Kurek.Teraz drużynę Heynena czeka dwa dni przerwy i przenosiny z Fukuoki do oddalonej o niespełna trzysta kilometrów Hiroszimy. Mistrzowie świata na parkiet wracają w środę. O godz. 8 gramy z Rosjanami. Transmisja w TVP Sport.