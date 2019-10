Lekarze uśmiercili noworodka. Mimo oznak życia umieścili go w lodówce

Do makabrycznego zabójstwa doszło 29 września w centrum perinatalnym w Atyrau w zachodnim Kazachstanie. Lekarze po narodzinach dziecka stwierdzili, że nie wykazuje oznak życia. Zarejestrowano je jako martwe i postanowiono umieścić w lodówce kostnicy.

Kiedy dziecko zabrano do kostnicy, położnik nagle zauważył, że zaczęło ruszać nóżką. Zadzwonił więc do dyrektora szpitala, a ten powtórnie zlecił mu pozostawienie dziecka w lodówce.



Nikt w szpitalu jednak nie wiedział, że dyrektor placówki w związku z podejrzeniem m.in. o wręczenie 300 tys. tenge (ok. 3 tys. zł) kierownictwu instytutu medycyny sądowej, jest podsłuchiwany przez służby antykorupcyjne. Służby ruszyły do szpitala, by ratować noworodka, lecz było już za późno – dziecko zmarło.



W sprawie zatrzymano dwie osoby: kierownika szpitala oraz położnika, który odbierał poród. Podczas przesłuchania tłumaczyli, że zdecydowali o uśmierceniu dziecka, gdyż taki stan został wpisany do bazy danych, której nie można zmienić. Grozi im 20 lat więzienia.



Już wcześniej pracownice centrum żądały pilnej kontroli placówki. Twierdziły, że zabijano tam noworodki, a wszystkim kobietom mówiono, że było to spowodowane „zakażeniem wewnątrzmacicznym”.



W 2018 roku w szpitalu odnotowano 108 zgonów noworodków – wynika z oficjalnych danych. Jako główną przyczynę śmierci określano przedwczesne porody i narodziny dzieci o niskiej masie ciała.

