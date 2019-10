Wykryto prawie 800 firm zatrudniających nielegalnych imigrantów

W efekcie kontroli przeprowadzonej przez podległy rządowi Portugalii Urząd ds. Cudzoziemców i Granic (SEF) służby tego kraju wykryły blisko 800 spółek, które zatrudniały nielegalnych imigrantów. Większość z nich była wyzyskiwana przez swych pracodawców.

Z ujawnionego w sobotę przez SEF sprawozdania wynika, że od 2018 r. w 773 podmiotach gospodarczych na terenie Portugalii zatrudnionych były „tysiące imigrantów”, którzy nie tylko w sposób nielegalny dostali się do Portugalii, ale też pracowali „na czarno”.



Akcje kontrolne przeprowadzone przez SEF, we współpracy z policją oraz państwową inspekcją pracy, potwierdziły, że w zdecydowanej większości przypadków nielegalni przybysze zarabiali znacznie mniej niż inni, portugalscy, pracownicy. Wyzyskiwane osoby nie zgłaszały jednak nadużyć przedsiębiorców z obawy przed deportacją.



Według raportu SEF sektorami portugalskiej gospodarki, w których od 2018 stwierdzono najwięcej przypadków zatrudniania nielegalnych imigrantów, są rolnictwo, hotelarstwo oraz sektor gastronomiczny.

#wieszwiecej Polub nas

„W całym 2018 r. oraz w okresie styczeń-wrzesień 2019 r. skazano łącznie na kary grzywny za zatrudnianie nielegalnych imigrantów ponad 500 portugalskich przedsiębiorców. Pozostałe procesy są w toku” – wynika z raportu SEF.

Najliczniejsze grono nielegalnych imigrantów w Portugalii pochodzi z państw Azji i Afryki, w tym szczególnie byłych kolonii tego kraju. Licznymi pracownikami o nieuregulowanej sytuacji prawnej w Portugalii są także Brazylijczycy.



Jak powiedział PAP lizboński ekonomista Miguel Monteiro, z powodu niskiego w ostatnich latach przyrostu naturalnego w Portugalii miejscowi przedsiębiorcy masowo poszukują rąk do pracy wśród nielegalnych imigrantów. Zaznaczył też, iż „częściową winę za masową liczbę nielegalnych imigrantów na portugalskim rynku pracy ponosi miejscowa administracja państwowa »przymykająca oko« na proceder”.



– Przykładem jest lutowe zatwierdzenie przez parlament przepisów pozwalających na tymczasowy pobyt na terytorium naszego kraju nielegalnych imigrantów, którzy przez co najmniej rok odprowadzali składki na ubezpieczenie społeczne. Nowe prawo jest absurdalne, gdyż legalizuje przestępstwo polegające na bezprawnym przekroczeniu granicy i nielegalnym rezydowaniu w Portugalii – dodał Monteiro.



Z szacunków partii Blok Lewicy (BE) wynika, że w Portugalii żyje bez ważnych dokumentów około 30 tys. obcokrajowców.