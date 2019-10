Prezes PiS: Nie wprowadzamy społeczeństwa w błąd, tylko uczciwie rozmawiamy z Polakami

– Nie wprowadzamy społeczeństwa w błąd, nie manipulujemy, tylko uczciwie rozmawiamy z Polakami - mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas konwencji wyborczej swojej formacji w Bielsku-Białej. Ocenił, że po czterech latach rządów PiS uzyskało wiarygodność polityczną.

Jarosław Kaczyński na początku spotkania w Bielsku-Białej poprosił o minutę ciszy, by uczcić pamięć zmarłego w poniedziałek Marszałka Seniora Kornela Morawieckiego. Mówiąc o zmarłym podkreślił, że trafił on do polskiego panteonu tych, którzy zasłużyli się ojczyźnie.



Odnosząc się do zbliżających się wyborów Kaczyński stwierdził, że są one porównaniem formacji politycznych i zrealizowanych programów.



– Jeżeli spojrzeć na te wybory, to wychodzimy z dobrych pozycji. Cztery lata temu zapowiedzieliśmy, że zrobimy wiele rzeczy nowych w naszym kraju, że będziemy zmieniali bieg wydarzeń, który trwał z krótkimi przerwami przez 25 lat. Zrobiliśmy to, co żeśmy zapowiadali. Co więcej, zapowiedzieliśmy, już w trakcie kampanii, wiele innych posunięć i te posunięcia także zostały wykonane – mówił prezes Prawa i Sprawiedliwości.



Dlatego, w jego ocenie, partia rządząca uzyskała coś, co jest w polityce bezcenne, czyli wiarygodność. – Nie wprowadzamy społeczeństwa w błąd, nie manipulujemy tylko uczciwie rozmawiamy z Polakami. To jest w naszej polityce po 89 r. coś zupełnie nowego – podkreślił.

#wieszwiecej Polub nas

Jarosław Kaczyński zwrócił uwagę, że podobną drogą Polska mogła iść już od pierwszych lat transformacji.– My mogliśmy iść w tym kierunku już niedługo po 1989 roku. Początek musiał być trudny, chociaż nie musiał być tak straszliwie trudny i bolesny, jak to nam zgotował Balcerowicz, ale dalej mogłoby już być przez wiele, wiele lat nieustannie lepiej. To lepiej miałoby dotyczyć nie tylko pewnych grup, ale ogromnej większości społeczeństwa – zapewnił.

– Polska mogła być dzisiaj w swoim rozwoju i społecznym, i gospodarczym, i duchowym, kulturowym znacznie dalej niż jest, a tylko ze względu na ten system, który został nazwany postkomunizmem. Chociaż w ciągu ostatnich czterech lat mocno posunęliśmy się do przodu - zaznaczył.



Według Kaczyńskiego teraz pytanie brzmi: „czy będziemy posuwać się dalej, czy znów się cofniemy. Nie do tego, co było, tylko do tego »żeby było, jak było«, jak powiedziała pewna pani reżyser. tylko cofniemy się do czegoś znacznie gorszego”.



W jego ocenie to, co dzisiaj zapowiada opozycja, „to jest w istocie likwidacja demokracji” – Skoro już nigdy Prawo i Sprawiedliwość nie będzie mogło dojść do władzy, to wobec partii, która ma olbrzymie poparcie można to osiągnąć tylko metodami niedemokratycznymi – wyjaśnił.



Powiedział, że plan na kolejne lata, na kolejne kadencje, to polski model społecznej gospodarki dobrobytu, pozwalający na doścignięcie przeciętnej europejskiej, a nawet najlepiej rozwijających się Niemiec. – Takie wyliczenia podali naukowcy z Szkoły Głównej Handlowej - przypomniał Kaczyński.



– W ciągu 14 lat możemy osiągnąć przeciętną Unii Europejskiej, czyli mniej więcej poziom Hiszpanii, Włoch, a w ciągu 21 lat możemy dogonić Niemcy – ocenił prezes PiS. Zaznaczył przy tym, że premier Mateusz Morawiecki uważa, iż te cele można osiągnąć jeszcze szybciej.

– Jeśli takie możliwości są, to trzeba je wykorzystać. Trzeba je koniecznie wykorzystać i nasza polityka, zarówno w sferze społecznej, jaki i sferze ekonomicznej i kulturowej, do tego właśnie zmierza – tłumaczył uczestnikom konwencji lider PiS.



Kaczyński dodał, że jego przeciwnicy polityczni uważają za warunek konieczny tego rozwoju przeprowadzenie rewolucji kulturowej, która „wściekle walczy z chrześcijaństwem”.



– Oni twierdzą, że jeżeli my chcemy, za bardzo długi czas, oni uważają, że to musi być bardzo długi czas, osiągnąć poziom zachodniej Europy, to musimy się pod każdym względem, także pod tym względem do zachodniej Europy przystosować, imitować to, co jest w zachodniej Europie, musimy stać się tacy sami – stwierdził prezes PiS.



– Otóż nie musimy. Można zbudować zamożną, opartą o najwyższe standardy Polskę. Można utrzymywać prawdziwą demokrację, taką, w której jest rzeczywista konkurencja, zachowując jednocześnie polską, europejska i chrześcijańską tradycję. To jest nasz plan – przekonywał.



Przestrzegał przy tym, że wspomniana rewolucja uderza w podstawy życia słonecznego, a przede wszystkim w „podstawę podstaw”, czyli w rodzinę.



– Uderza w rzeczy rzeczywiste i naturalne. Twierdzi się na przykład w ramach tej rewolucji, że jest więcej niż dwie płcie, że mamy nie tylko kobiety i mężczyzn, ale mamy także, niektórzy mówią, że już nawet osiemdziesiąt kilka płci. Inni, że pięćdziesiąt kilka. Ja się zgubiłem – przyznał.