Jak Gollob i Szczakiel. Bartosz Zmarzlik mistrzem świata

Bartosz Zmarzlik został indywidualnym mistrzem świata na żużlu. W ostatniej eliminacji Polak tytuł zapewnił sobie jeszcze przed końcem zawodów. Wystarczył do tego awans do finału. Zmarzlik został trzecim polskim indywidualnym mistrzem świata. Wcześniej tej sztuki dokonali Jerzy Szczakiel i Tomasz Gollob.

W ostatniej eliminacji Zmarzlikowi wystarczyło tylko postawić tylko kropkę nad i. Dzięki fantastycznej postawie w poprzednich startach gorzowianin miał siedem punktów przewagi nad próbującym go gonić Leonem Madsenem. Do tego najlepsi żużlowcy na kończącą sezon imprezę zjechali do Torunia, więc polski kierowca mógł liczyć na wsparcie ponad piętnastotysięcznej grupy kibiców.



Co najważniejsze Zmarzlik poradził sobie z presją, choć Madsen nie zamierzał ułatwiać mu koronacji. Obaj zgodnie wygrali swoje premierowe starty, a gdy w piątym biegu przyszło im rywalizować między sobą, to pierwszy na mecie zameldował się Duńczyk, zostawiając Zmarzlika za sobą. W kolejnych swoich startach Polak dojeżdżał do mety jako drugi i trzeci, ale gdy przyszło co do czego, to bez mrugnięcia okiem udowodnił, że to jemu należy się tytuł.



Tak było w 20. biegu, kiedy gorzowianin w kapitalnym stylu odpierał ataki Emila Sajfudinowa. Awans do półfinału sprawił, że Polak był już o włos od przypieczętowania złotego medalu. Tak też się stało. W przedostatnim biegu Zmarzlik znów był najszybszy i jasnym stało się, że niezależnie od tego, które miejsce zajmie w finale, to jemu przypadnie tytuł indywidualnego mistrza świata.



Finałowy bieg był już formalnością. Zmarzlikowi potraktował go jako okazję do podziękowania kibicom za fantastyczny doping. Dojechał do mety jako ostatni, ale nie miało to już najmniejszego znaczenia. Nie minęła chwila, a wypełniona po brzegi Motoarena odśpiewała Mazurka Dąbrowskiego. Polaka czekało jeszcze odebranie wielkiego pucharu i runda honorowa specjalnie przygotowanym samochodem.



Tytuł mistrza świata to wielka sprawa. Choć od lat jesteśmy żużlową potęgą, to indywidualne triumfy przychodzą nam niezwykle ciężko. Zmarzlik został dopiero trzecim w historii polskim czempionem. W latach 70. XX wieku tej sztuki dokonał legendarny Jerzy Szczakiel, a przed dziewięcioma laty na złoto zapracował Tomasz Gollob.



W sobotni wieczór na toruńskiej Motoarenie obaj byli znakomici żużlowcy oklaskiwali występ Zmarzlika. Szczególnie wzruszająca była obecność na stadionie Golloba. Bydgoszczanin wciąż nie odzyskał sprawności po koszmarnym wypadku sprzed ponad dwóch lat. Okazji, żeby pogratulować Zmarzlikowi nie mógł sobie jednak odmówić. Przez dużą część kariery to Gollob był mentorem świetnie zapowiadającego się młodego sportowca.

Kariera Zamrzlika przebiega do tej pory modelowo. W 2015 roku Bartosz zdobył tytuł mistrza świata juniorów, rok później był już trzeci wśród seniorów, a rywalizację w 2018 roku zakończył na drugim miejscu.W sobotni wieczór Zmarzlik został pierwszym zawodnikiem od początku lat 90. XX wieku, który może się pochwalić złotym medalem mistrzostw świata wśród juniorów i seniorów. Ostatnim, który dokonał tej sztuki był Australijczyk Jason Crump.