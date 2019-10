Kosmiczny finał pchnięcia kulą. Bukowiecki nie dał rady

Konradowi Bukowieckiemu przypadła rola statysty w finale pchnięcia kulą mistrzostw świata w Katarze. Polak zajął szóste miejsce, ale o podium nie miał prawa nawet pomarzyć. O kolejności na pierwszych trzech miejscach zdecydował… jeden centymetr.

Wszystko wywróciło się do góry nogami w ostatniej kolejce. Od pierwszego rzutu prowadził Tomas Walsh z niesamowitym rezultatem 22,90 m. Nowozelandczyk palił jednak kolejne próby, choć wydawało się, że i tak zapewni mu to złoty medal. Od początku drugiej serii Wash prowadził przed Darlanem Roaminm (22,53 m) i Ryanem Cruiserem (22,36 m).



Aż nadeszła ostatnia szósta kolejka. Joe Kovacs cisnął kulę na 22,91 m, ustanawiając rekord mistrzostw świata. To był dla wszystkich szok, bo była to pierwszego tego wieczoru próba Amerykanina na odległość powyżej 22 metrów. Chwilę później swoje dorzucił Cruiser, któremu ostatecznie zmierzono odległość o centymetr krótszą – 22,90 m. Tym samym Amerykanin ustanowił swój rekord życiowy. Zestresowany Romani nie wytrzymał presji i spalił swoją próbę, podobnie jak Walsh, dla którego był to piąty z rzędu niezaliczony rzut.



To zdecydowało, że zawodników na podium rozdzielił… jeden centymetr. Złoto przypadło Kovacsowi, a Crouser, choć uzyskał taki sam wynik jak Walsh, został sklasyfikowany na drugim miejscu, bo miał mniej spalonych rzutów.



Konrad Bukowiecki mógł tylko przyglądać takiej rywalizacji. Polak ostatecznie zajął szóste miejsce z wynikiem 21,46 m. Na pocieszenie zostało mu miano najlepszego Europejczyka w stawce. - Czas chyba zmienić konkurencje, bo poziom jest kosmiczny. Nawet gdybym poprawił rekord Polski (22,32 m – przyp. Red.), to byłby co najwyżej piąty. Jeszcze nie jestem w stanie osiągać takich wyników. Na pewno rzucam dużo regularniej, ale trzeba sobie jasno powiedzieć, że rzuty na powyżej 21 metrów nic nie dają. Szóste miejsce? Fajnie, ale co z tego. Deprymują mnie wyniki kolegów, bo to rezultaty, do których nie jestem w stanie się zbliżyć – narzekał Polak przed kamerami TVP.



W lepszym humorze po swoim starcie była nasza żeńska sztafeta 4x400 metrów. „Aniołki Matusińskiego” zajęły drugie miejsce w swoim półfinale, dając się wyprzedzić tylko Jamajkom. W niedzielny wieczór Biało-Czerwone pobiegną w finale. Patrząc na aktualną formę, wydaje się, że poza zasięgiem są Amerykanki, a o pozostałe dwa miejsca na podium powalczy Polska, Jamajka i Wielka Brytania.

W sobotę Biało-Czerwone wystąpiły w składzie Anna Kiełbasińska, Małgorzata-Hołub-Kowalik, Patrycja Wyciszkiewicz i Justyna Święty-Erestic. Odpoczywała Iga Baumgart-Witan, która odczuwała jeszcze trudy indywidualnego startu, w którym zajęła ósme miejsce.