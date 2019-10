Opozycja po ujawnieniu kompromitujących taśm Neumanna znów atakuje TVP

Atak na Telewizję Polską to odpowiedź Platformy Obywatelskiej na ujawnienie kompromitujących Sławomira Neumanna nagrań rozmów z działaczem PO z Tczewa. Neumann pogardliwie mówi o wyborcach, a wiernym członkom swojej partii gwarantuje bezkarność w przypadku zarzutów prokuratorskich. – Zniesiemy abonament, bo nie mogą te pieniądze trafiać na tego typu programy i audycje. Zlikwidujemy Radę Mediów Narodowych – zapowiedziała kandydatka opozycji na premiera, Małgorzata Kidawa-Błońska. Szef RMN, Krzysztof Czabański, wskazuje, że gdyby nie media publiczne, o taśmach Neumanna Polacy by się nie dowiedzieli. Za czasów PO-PSL, gdy tygodnik „Wprost” ujawnił nagrania z restauracji „Sowa i Przyjaciele”, do pisma redakcji wkroczyła ABW.

