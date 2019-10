Kongres 60 Milionów w Nowym Jorku. Celem promocja Polski i integracja Polonii

Promocja Polski, łączenie rodaków z ojczyzny z mieszkającymi za granicą oraz jednoczenie Polonii przyświecają organizatorom 9. edycji Kongresu 60 Milionów. Uczestnicy wydarzenia przebywają w sobotę w West Point.

Jak powiedział Grzegorz Fryc, prezes stowarzyszenia Pangea Network USA, współtwórca Kongresu 60 Milionów oraz organizator jego nowojorskiej edycji, do Nowego Jorku Kongres zawitał po raz pierwszy.



W sobotę uczestnicy Kongresu, który wziął nazwę od szacowanej liczby Polaków żyjących na całym świecie, udali się do West Point, gdzie mieści się założona w 1802 roku Akademia Wojskowa Stanów Zjednoczonych. Program przewiduje m.in. prelekcję na temat dziedzictwa Tadeusza Kościuszki w USA, wystąpienia weteranów i przedstawicieli organizacji wojskowych oraz zwiedzanie obiektów uczelni.



– Będziemy tam mówić m.in. o będącym przedmiotem spotkania prezydentów Andrzeja Dudy i Donalda Trumpa dodatkowym kontyngencie 1000 żołnierzy amerykańskich na terytorium Polski. Skoncentrujemy się m.in. na wojskowym sojuszu polsko-amerykańskim, udziale polskich żołnierzy w walkach w Iraku, a także naszych weteranach – powiedział Fryc w rozmowie z PAP.

#wieszwiecej Polub nas

W sobotę uczestnicy Kongresu zostali też zaproszeni na koncert Natalii Kukulskiej. W niedzielę spotykają się na Manhattanie na Paradzie Pułaskiego.W panelach kongresowych – według Fryca – bierze udział łącznie kilkaset osób. Do Nowego Jorku przybyli przedstawiciele różnych środowisk Polonii, m.in. z Detroit, Florydy, Illinois, Nevady oraz Waszyngtonu. Są Polacy z różnych krajów - od Kanady po Australię. Przyjechali Polacy z Polski.

Różnorodna tematyka dyskusji obejmowała zagadnienia związane z budowaniem silniejszej Polonii, biznesem, polityką, w tym także udziałem Polaków w wyborach oraz mediami. Piątkowe oświadczenie prezydenta Donalda Trumpa stało się okazją do dyskusji na temat zniesienia obowiązku wizowego dla podróżujących do USA Polaków.



Uczestnik spotkania, prezes Zarządu PLL Lot Rafał Milczarski, przyklasnął idei łączenia Polaków z Polski z mieszkającymi zagranicą oraz z Polonią. Zdaniem szefa Lotu przyszedł najwyższy czas, aby obecnie Polska dołożyła starań w celu odbudowania łączności i unii z Polonią. Wspomniał też o tworzonej fundacji „Polska jest w tobie”.



Marta Wesołowski, wiceprezes stowarzyszenia Polonia of Long Island, a także tamtejszego wydziału KPA wzięła udział w panelu na temat filantropii. – Był to dla mnie bardzo inspirujący panel, ponieważ działałam w organizacjach lokalnych i zaczerpnęłam z dyskusji kilka pomysłów, jak pozyskiwać środki dla naszego środowiska. Będzie to dla nas bardzo cenne i na pewno wykorzystamy w naszej działalności – zapewniła.



Kongres 60 Milionów został otwarty w środę na Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku (NYSE). W kolejnych dniach jego uczestnicy odwiedzili ratusz miejski na Manhattanie, obradowali na sesji w Melrose Ballroom na Queensie i spotkali się w ratuszu tej samej dzielnicy w ramach Miesiąca Dziedzictwa Polskiego. Sesje odbywały się też w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku.