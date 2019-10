Taśmy Neumanna. Prokuratura ponownie przyjrzy się sprawie gruntów w Tczewie

Gdańska prokuratura po publikacji tzw. taśm Neumanna ponownie przyjrzy się sprawie sprzedaży gruntów w Tczewie. Była o nich mowa podczas spotkania lokalnych działaczy, które nagrał były już działacz PO.

W rozmowie sporo uwagi poświęcono możliwym kłopotom ówczesnego kandydata na prezydenta Tczewa Mirosława Pobłockiego. Interesowało się nim CBA w związku ze sprzedażą miejskich gruntów. Neumann przekonywał, że prokuratorskie zarzuty to dla samorządowców wyborczy atut.



Gdańska prokuratura ponownie przyjrzy się sprawie sprzedaży gruntów w Tczewie. W ujawnionych nagraniach Neumann sugeruje, że sądy mogą sprzyjać oskarżonym samorządowcom.



– Będzie Hania Zdanowska, Żuk, Witkowski, Adamowicz, Karnowski, Jaśkowiak. On będzie w takim gronie zacnych ludzi, że, k***a, nikogo to nie ruszy. O tym ci mówię. Nikogo to nie ruszy. Nasz elektorat, ten antypisowski, uzna, że to jest k***a atak PiS-u, żeby go zabić. I pójdą jeszcze bardziej na niego. Tak to wygląda – mówił Neumann w trakcie nagranej rozmowy.



– Będą chcieli w kajdanki zapiąć każdego… Reszta to są goście, którzy mogą trafić do sądu z aktem oskarżenia, a sądy dzisiaj, ja ci gwarantuję, nie rozstrzygną żadnej sprawy przed wyborami. Żadnej. Przez rok nie zrobią k***a nic. Będą prowadzić sprawy i ch*j – dodawał w innym miejscu rozmowy.

#wieszwiecej Polub nas