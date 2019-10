W Niemczech bez zmian. Lewandowski znów z golem

Nie ma w futbolu nic bardziej pewnego niż to, że Robert Lewandowski w kolejnym meczu znów strzeli gola dla Bayernu Monachium. Kapitan reprezentacji Polski trafił do siatki w dziesiątym z rzędu spotkaniu Bawarczyków. Ku zaskoczeniu wszystkich mistrzowie Niemiec przegrali na własnym stadionie z Hoffenheim 1:2.

W sobotnie popołudnie Lewandowski wpisał się na listę strzelców strzałem głową po dośrodkowaniu Thomasa Muellera. Tym samym Polak doprowadził do rozpaczy bramkarza gości Oliviera Baumanna. W siedemnastu meczach Lewandowski aż szesnaście razy znalazł drogę do jego bramki.



Gdy kapitan naszej kadry trafił, była 73. minuta, mistrzowie Niemiec doprowadzili do remisu i wydawało się, że zdołają odwrócić losy meczu. Nic z tego, bo sześć minut później po raz drugi bramkę zdobył Sargis Adamjan i niespodziewanie to Hoffenheim wywiozło z Bawarii komplet punktów.



Od statystyk jakie w tym sezonie wykręca Lewandowski może zakręcić się w głowie. W Bundeslidze strzelił 11 bramek w siedmiu pierwszych kolejkach. Żaden piłkarz w historii nie zaliczył tak mocnego wejścia w sezon. Dzięki sobotniemu trafieniu awansował na czwarte miejsce klasyfikacji wszech czasów najskuteczniejszych piłkarzy Bundesligi.



Odkąd przeniósł się z Lecha Poznań do Borussii Dortmund już 213-krotnie wpisywał się na listę strzelców. W sobotę zrównał się liczbą trafień z Manfredem Burgsmullerem. Następny do przeskoczenia jest były trener Polaka Juup Heynckes, autor 220 ligowych goli.



„Lewy” śrubuje także własne osiągnięcia w Bundeslidze. Już przed tygodniem ustanowił absolutny rekord ligi zdobywając dziesięć bramek w sześciu pierwszych meczach. Następne osiągnięcie będzie mógł pobić za tydzień. Jeśli Polak znów znajdzie sposób na przechytrzenie bramkarza rywali zrówna się z Pierrem-Emerickiem Aubameyangiem. Gabończyk w sezonie 2015/6 strzelał gole w pierwszych ośmiu meczach.

źródło: tvp.info

Kapitan naszej kadry jest na jak najlepszej drodze do zdobycia piątej korony strzelców Bundesligi, ale za naszą zachodnią granicą coraz głośniej mówi się także o tym, że Lewandowski będzie w stanie pobić rekord liczby goli w sezonie. Należy on do Gerda Muellera, który w sezonie 1971/2 w 34 meczach zdobył 40 bramek.„Lewy” imponuje także skutecznością w Lidze Mistrzów. W dwóch kolejkach trzykrotnie wpisywał się na listę strzelców. Jak na razie jedynymi meczami sezonu 2019/20 bez gola są spotkania reprezentacji Polski. Kapitan kadry Jerzego Brzęczka zaliczył puste przebiegi w spotkaniach eliminacji Euro 2020 ze Słowenią i Austrią.