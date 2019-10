Były poseł PO: Nie zaskoczyły mnie taśmy Neumanna. W partii Schetyny to standard

– Zupełnie nie zaskoczyło mnie to, co słyszałem na taśmach pana Neumanna. Jest on idealnym uczniem Grzegorza Schetyny. (…) To nie jest polityka, to jest rynsztok. Odkąd sekretarzem PO został Schetyna, taki język to był standard w partii – mówi w rozmowie z tvp.info poseł PO dwóch kadencji Norbert Wojnarowski, który w 2015 r. w sprzeciwie wobec panujących w partii praktyk zrezygnował z kandydowania z jej list. Jak dodaje, nie wróży więcej niż kilka lat istnienia Platformie.

Jak powiedział Wojnarowski, zupełnie nie zaskoczyło go to, co usłyszał na taśmach Neumanna.



– To nie była polityka, to był dyktat, to była retoryka nawet nie wojskowa, można powiedzieć wręcz, że przypominała to co widzieliśmy w filmie „Ojciec Chrzestny”, gdzie padały stwierdzenia w stylu „Zniszczymy cię”. Pan Neumann jest idealnym uczniem byłego sekretarza a teraz przewodniczącego PO Grzegorza Schetyny. To jest ten sam język – mówi.



Jak dodaje, osoby w strukturach PO próbowały naśladować Schetynę, a „im kto bardziej powielał w retoryce ten schemat brutalności, był bardziej szanowany”.



Wojnarowski mówi, że wolał retorykę Jacka Protasiewicza, który uprawiał dialog, natomiast odrzucał styl uprawiania polityki przez Grzegorza Schetynę. – Pan Neumann jest pokłosiem tego stylu, tego języka, tego podejścia do wszystkiego. To nie jest polityka, to jest rynsztok. Odkąd sekretarzem został Schetyna, to był standard. Próba posiadania innego zdania, a przecież polityka polega na dialogu, kończyła się właśnie takimi stwierdzeniami w stylu „Jak nie, to cię zniszczymy, wyrzucimy”. To była retoryka strachu i pogardy – stwierdza były poseł.

#wieszwiecej Polub nas

– Ktoś mówił, że to było kierowane do członków PO, a członkowie PO kim są? Są ludźmi, są obywatelami, mają prawo głosu. Jeśli tak traktuje się członków PO, a to było standardem co najmniej od 2013 r., to jakie się ma podejście do kogoś innego, do wyborców – mówi, dodając, że z taką polityką się zgadzał.

– Nie zapisywałem się do wojska, ani do struktury mafijnej. To partia dyktatury. Nie wyobrażałem sobie, że tak można funkcjonować. To był standard i jest dalej. Dlatego w 2015 r. podziękowałem za udział w czymś takim. Ostatnio ujawniono nagrania polityków PiS, ale ja tam nie widziałem ani dyktatu, ani czegoś obraźliwego. Wręcz odwrotnie, politykę, dialog, normalny język – mówi Wojnarowski.



Jak dodaje, nie wróży więcej niż kilka lat istnienia Platformie.



– Kto normalny może tak funkcjonować i w takich standardach brać udział. PO w tej formule chyba musi zniknąć ze sceny politycznej. Może taki styl gdzieś indziej by się sprawdził, może we Włoszech, ale nie w Polsce – powiedział.



– Gdybym miał coś powiedzieć przewodniczącemu Schetynie, to zacytowałbym Sienkiewicza: „Kończ waść, wstydu oszczędź”. Tu chyba nic innego nie można dodać – zakończył Wojnarowski.