Były działacz PO: Neumann i Schetyna to „gang Olsena”, współczuję Kidawie

„Szkoda mi Kidawy-Błońskiej Współczuję, że musi bronić słów, które są nie do obrony” – napisał na Twitterze były prominentny działacz PO, obecnie kandydat PSL do Sejmu, Jacek Protasiewicz. Jego zdaniem „gang Olsena” – w tym Schetyna i Neumann – prowadzą PO do „nieuchronnej porażki”.

Jacek Protasiewicz, niegdyś główny na Dolnym Śląsku konkurent Grzegorza Schetyny w łonie PO, ostrzega, że wicemarszałek Sejmu, Małgorzata Kidawa-Błońska, która jest kandydatem Koalicji Obywatelskiej zostanie „obciążona nieuchronną porażką, której nie jest ani przyczyną, ani sprawczynią”.

Szkoda mi @M_K_Blonska Współczuję,że musi bronić słów,które są nie do obrony.I zapewne będzie obciążona tą nieuchronną porażką,której nie jest ani przyczyną,ani sprawczynią...zawinił „Gang Olsena”,w którym są i @SchetynadlaPO i @SlawekNeumann i @bbudka oraz kilku ”dziennikarzy”. https://t.co/mEMuSb8GXy — Jacek Protasiewicz (@ProtasiewiczJ) 5 października 2019

Wiele w europejskiej polityce widziałem,ale żeby przewodniczący partii i szef jej klubu parlamentarnego byli głównymi przyczynami nieuchronnej porażki? To tylko w @Platforma_org ...Co oni z tym projektem zrobili...? „Tusku”-musisz wrócić ! — Jacek Protasiewicz (@ProtasiewiczJ) 5 października 2019

źródło: Twitter

Zdaniem polityka „głównymi przyczynami” tej klęski są Grzegorz Schetyna (prezes Platformy Obywatelskiej) i Sławomir Neumann (przewodniczący klubu parlamentarnego) – ci sami, których nazwał „gangiem Olsena”.Jacek Protasiewicz opublikował swoje wpisy dzień po ujawnieniu przez TVP Info nagrań z rozmów Sławomira Neumanna, w których szef klubu PO-KO mówi między innymi: „Jeśli będziesz w Platformie, będę cię k***a bronił jak niepodległości, jak wyjdziesz, to masz problem”, „w Tczewie są same p***eby, rzygam Tczewem”, „KOD jest niczym, to żadna siła, przybudówka”. Jeden z publicystów ocenił, że taśmy stanowią potwierdzenie, iż państwo wg PO, to „po prostu państwo mafijne, państwo układu zamkniętego”.