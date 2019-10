Pożegnanie Kornela Morawieckiego. Uroczystości pogrzebowe na Powązkach [TRANSMISJA]

Kondukt z trumną Kornela Morawieckiego dotarł na Powązki Wojskowe. Wcześniej w Katedrze Polowej Wojska Polskiego odprawiona została msza pogrzebowa. W uroczystościach, które mają charakter państwowy, uczestniczą m.in. syn zmarłego premier Mateusz Morawiecki z rodziną, prezydent Andrzej Duda, premier Czech Andrej Babisz, marszałkowie Sejmu Elżbieta Witek i Senatu Stanisław Karczewski.

Zmarłego weterana antykomunistycznej opozycji żegnają także prezes PiS Jarosław Kaczyński, wicepremierzy Jarosław Gowin i Piotr Gliński, prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska, b. marszałek Senatu Bogdan Borusewicz, ministrowie, parlamentarzyści, przedstawiciele wojska.

źródło: TVP Info, PAP

Nad trumną zmarłego głos zabrał jego syn i premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu mówiąc o ojcu podkreślał, że kiedy „trubadurzy nowego systemu” potrafili skutecznie tumanić i mamić on był jednym z nielicznych, którzy byli głosem przestrogi, poszukiwania nowej lepszej Polski, „nowego, lepszego systemu, nowego, lepszego ustroju”.Nawiązał też do mowy inauguracyjnej, którą Kornel Morawiecki wygłosił na początku obecnej kadencji Sejmu. – Cztery lata temu pytałeś, czy zdołamy poprawić dolę mieszkańców kraju, czy wyrwiemy biednych z biedy, czy zdolnym i ambitnym damy przestrzeń do rozwoju, spełniania ich aspiracji. Czy przywrócimy cześć ludziom Solidarności – powiedział premier.– Tak drogi, może jeszcze nie wszystko, ale wiele zrobiliśmy. Zrobiliśmy duży postęp na drodze do tej umiłowanej, ukochanej, solidarnej Rzeczpospolitej. Twojej Rzeczpospolitej – podkreślił Morawiecki.Premier zaznaczył, że Kornel Morawiecki patrząc na „tę ojczyznę po odzyskaniu wolności” widział jej wielkie deficyty. – Do starego, tradycyjnego trójpodziału władz, tego monteskiuszowskiego radziłeś dodać władzę pieniądza, wielkich korporacji i władzę mediów. Mediów, które kreują, ale też często manipulują rzeczywistością – mówił Morawiecki. Premier dodał, że często spierał się z ojcem na temat tych korporacji, ale – jak zaznaczył – myśli, że miał on rację.– Patrząc na tę dzisiejszą współczesną rzeczywistość miałeś jeszcze jedno wielkie pragnienie, pragnienie jedności, pragnienie pojednania. Chciałeś, żeby w najważniejszych sprawach Polacy potrafili ze sobą rozmawiać, lepiej niż do tej pory. Ten duch jedności, chciałeś, żeby przyświecał naszym marzeniom, naszym działaniom. Zostawiłeś nas z tym zadaniem – oświadczył premier.Kornel Morawiecki, działacz opozycji demokratycznej w PRL, przywódca „Solidarności Walczącej”, marszałek senior Sejmu VIII kadencji, zmarł w poniedziałek 30 września. Miał 78 lat.