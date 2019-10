Pożegnanie Kornela Morawieckiego. „Nie umarłeś, tato. Żyjesz w nas”

Zakończyły się uroczystości pogrzebowe Kornela Morawieckiego. Twórca Solidarności Walczącej spoczął na Powązkach Wojskowych. Wcześniej w Katedrze Polowej Wojska Polskiego odprawiona została msza pogrzebowa. W uroczystościach, które mają charakter państwowy, uczestniczyli m.in. syn zmarłego premier Mateusz Morawiecki z rodziną, prezydent Andrzej Duda, premier Czech Andrej Babisz, marszałkowie Sejmu Elżbieta Witek i Senatu Stanisław Karczewski.

Nawiązał też do mowy inauguracyjnej, którą Kornel Morawiecki wygłosił na początku obecnej kadencji Sejmu. – Cztery lata temu pytałeś, czy zdołamy poprawić dolę mieszkańców kraju, czy wyrwiemy biednych z biedy, czy zdolnym i ambitnym damy przestrzeń do rozwoju, spełniania ich aspiracji. Czy przywrócimy cześć ludziom Solidarności – powiedział premier.



– Tak drogi, może jeszcze nie wszystko, ale wiele zrobiliśmy. Zrobiliśmy duży postęp na drodze do tej umiłowanej, ukochanej, solidarnej Rzeczpospolitej. Twojej Rzeczpospolitej – podkreślił Morawiecki.



Premier zaznaczył, że Kornel Morawiecki patrząc na „tę ojczyznę po odzyskaniu wolności” widział jej wielkie deficyty. – Do starego, tradycyjnego trójpodziału władz, tego monteskiuszowskiego radziłeś dodać władzę pieniądza, wielkich korporacji i władzę mediów. Mediów, które kreują, ale też często manipulują rzeczywistością – mówił Morawiecki. Premier dodał, że często spierał się z ojcem na temat tych korporacji, ale – jak zaznaczył – myśli, że miał on rację.



– Patrząc na tę dzisiejszą współczesną rzeczywistość miałeś jeszcze jedno wielkie pragnienie, pragnienie jedności, pragnienie pojednania. Chciałeś, żeby w najważniejszych sprawach Polacy potrafili ze sobą rozmawiać, lepiej niż do tej pory. Ten duch jedności, chciałeś, żeby przyświecał naszym marzeniom, naszym działaniom. Zostawiłeś nas z tym zadaniem – oświadczył premier.

Siostra marszałka seniora Sejmu VIII kadencji, Zofia Krawczyk, przedstawiła Kornela Morawieckiego jako „niezrównanego brata, niezwykłego opiekuna dziecięcych lat, zawsze pomocnego rodzicom w trudnych, powojennych czasach”– Wziąłeś mnie już jako nastolatkę na mój pierwszy film do kina, na piękny film „Zakazane zabawy” o francuskich dzieciach w czasach II wojny światowej. Szybko odszedłeś z domu rodzinnego, ale zawsze jak tylko mogłeś przyjeżdżałeś do nas do Warszawy z plecakiem i dzieckiem na barana – wspominała.

Według Krawczyk Kornel Morawiecki „był wizjonerem i prekursorem zmian w naszej ojczyźnie, a wielu potem wypowiadało jego słowa jako swoje”.



– Jeśli chodzi o sprawy zainteresowań Polską, to na pewno większość z nas jest z nim w jednej myśli – powiedziała podczas uroczystości siostra zmarłego, Zofia Krawczyk,



– Kornel był wizjonerem i prekursorem zmian w naszej ojczyźnie, a wielu potem wypowiadało jego słowa jako swoje. Zaś on sam przez długie lata był na politycznej emigracji. Braciszku, byłeś i jesteś wielki i możesz o sobie powiedzieć „non omnis moriar” – zakończyła.



Anna Morawiecka, córka zmarłego, nawiązała do słów, które ojciec napisał jej kiedyś w liście: „Człowiek nie umiera dopóki żyje to, co za życia stworzył”.



– Powiedziałeś w jednym z wywiadów, że +Solidarność Walcząca+ jest twoim życiem wiecznym. Nie umarłeś, tato. Żyjesz w nas. Pięknie być twoją najstarszą córką, tato. Kocham cię. Spoczywaj w pokoju – powiedziała.

– Kornel Morawiecki nie ukrywał, że chce obalenia władzy; chciał nie tylko wolności, ale i sprawiedliwości społecznej - mówili przyjaciele i współpracownicy zmarłego z Solidarności Walczącej”.



Wojciech Myślecki podkreślił, że po wprowadzeniu stanu wojennego, Kornel Morawiecki „zarysował nie tylko szeroki program obalenia czerwonych i złotych tronów, ale równocześnie napisał otwarcie: my tej władzy nie chcemy, my tę władzę zamierzamy pozbawić władzy”.



– Kilka lat po ciemnej nocy grudniowej uznałeś, że musimy pójść dalej, musimy wywalczyć sobie niepodległość, bo nikt nam jej nie da – mówił Andrzej Kołodziej.



– Marzyliśmy o wolnej, niepodległej Polsce. Pokazałeś nam, jaką drogą iść do Polski naszych marzeń, do wolnej i niepodległej Polski, i doprowadziłeś nas do tego celu. W wolnej Polsce to też ci nie wystarczało. Marzyłeś o pełnej sprawiedliwości społecznej, o realizacji solidaryzmu społecznego: idei, o której marzyłeś przez lata, jeszcze w podziemiu – wspominał Kołodziej.



Kornel Morawiecki, działacz opozycji demokratycznej w PRL, przywódca Solidarności Walczącej, marszałek senior Sejmu VIII kadencji, zmarł w poniedziałek 30 września. Miał 78 lat.