Tysiące sztabek złota w domu byłego sekretarza komunistycznego. Wpadł podczas kontroli

13,5 ton złota o wartości sięgającej do 520 funtów zostało znalezionych w domu chińskiego urzędnika w prowincji Hajnan, na wyspie na Morzu Południowochińskim. Na koncie bankowym mężczyzny znajdowało się też 268 bln juanów (30 bln funtów) podejrzanego pochodzenia – podało „Daily Mail”. Służby prowadzą już dochodzenie w jego sprawie.

Funkcjonariusze urzędu antykorupcyjnego znaleźli tysiące sztabek złota u 58-latka.



Mężczyzna został zwolniony z pracy. Podejrzewany jest o pobieranie łapówek. Miał też otrzymać wiele luksusowych willi.



Gdyby rzekoma korupcja byłego urzędnika okazałaby się prawdą, to byłby on bogatszy od najbogatszego człowieka w Chinach, którego majątek wynosi 37 bilionów dolarów (30 bilionów funtów), jak podkreśla „Daily Mail” powołując się na amerykańskiego „Forbesa”.



Zhang Qi był sekretarzem Komitetu Partii Komunistycznej w Haikou, stolicy prowincji Hajnan zamieszkałej przez około 90 milionów osób. Do partii dołączył w 1983 roku. Wcześniej pracował jako zastępca burmistrza miasta Sanya oraz jako burmistrz miasta Danzhou.

