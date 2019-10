Prezydent: Kornel Morawiecki chciał wolnej, niepodległej Polski, nie godził się na żadną inną

Kornel Morawiecki chciał wolnej, niepodległej Polski, nie godził się na żadną inną; był pod tym względem niezłomny – powiedział prezydent Andrzej Duda podczas mszy pogrzebowej przywódcy „Solidarności Walczącej”.

Prezydent na początku swego wystąpienia przytoczył fragment wystąpienia, które Kornel Morawiecki jako marszałek senior wygłosił na inauguracyjnym posiedzeniu Sejmu VIII kadencji 12 listopada 2015 roku.



Prezydent wspominał też, że na banerze rozwiniętym m.in. przez Kornela Morawieckiego podczas pierwszej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski w 1979 roku było napisane: „Wiara, niepodległość”.



– Ludzie się dziwili, nikt wtedy nie ośmielał się tak ostro występować. Niepodległość, czyli żądamy niepodległości, czyli Polska nie jest niepodległa – mówił prezydent.



Jak podkreślił, Kornel Morawiecki miał jasno sprecyzowany pogląd: „kraj, w którym nie z naszej woli stacjonuje kilkaset tysięcy obcych żołnierzy, w którym władze są dyktowane z innego wielkiego mocarstw, gdzie władze dostają rozkaz, co mają robić, to nie jest kraj niepodległy”.



– On chciał wolnej Polski, on chciał niepodległej Polski, nie godził się na żadną inną. Był pod tym względem niezłomny. Był wyśmiewany, atakowany, krytykowany, był więziony, deportowany właśnie dlatego, że chciał Polski niepodległej i nie godził się na żadne kompromisy – oświadczył Andrzej Duda.



We mszy pogrzebowej w Katedrze Polowej WP oprócz przedstawicieli polskich władz udział bierze również premier Czech Andrej Babisz.

