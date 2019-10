W Polsce uzyskano mięso bez zabijania zwierząt. Rośnie na szpinaku

W trzy tygodnie wyhodowano na liściach szpinaku mięso kurczaka. Autorem eksperymentu jest Stanisław Łoboziak z Centrum Nauki Kopernik. Pomysłodawca dania zaznacza, że do tej produkcji nie trzeba zabijać zwierząt.

Naukowcy zmutowali muszki. Teraz mogą jeść truciznę Badacze z Berkeley wprowadzili do jednego z genów muszki owocowej trzy precyzyjne mutacje, które w naturze motylom zwanym monarchami pozwalają... zobacz więcej

Podczas warszawskiego festiwalu „Przemiany” odbyła się publiczna konsumpcja liścia szpinaku z mięsem kurczaka wyhodowanym komórkowo. Liść wyhodował szef laboratorium biologicznego CNK Stanisław Łoboziak.



Danie jako jeden z pierwszych skosztował dyrektor CNK Robert Firmhofer. Zaznaczył, że „w przyszłości, by wyżywić ludzkość, musimy poszukiwać nowatorskich metod żywienia” – czytamy w Dziennikunaukowym.pl.



Autor potrawy opisał, jak ona smakuje. „Konsystencją przypomina wodorosty, ma lekko słonawy posmak. Nie czuć w nim szpinaku, ale też nie smakuje jak kurczak. Jest to więc zupełnie nowy smak” – mówi portalowi.



Zakończony właśnie eksperyment trwał dwa miesiące. Dokładny jego opis i galeria zdjęć jest dostępna na internetowej stronie CNK.



„Mięsne liście” powstałe w polskim laboratorium można oglądać w CNK do 6 października w ramach Festiwalu „Przemiany”. Łoboziak zaznacza jednak, że to danie nie jest przeznaczone do częstowania zwiedzających – zaznacza Dzienniknaukowy.pl.

#wieszwiecej Polub nas