Czarzasty: 13 października lewica wróci do Sejmu

Podczas sobotniej konwencji wyborczej w Katowicach szef SLD Włodzimierz Czarzasty przedstawił główne punkty programu lewicy. – 13 października lewica wróci do Sejmu – powiedział szef SLD . Zapewnił: „Będziemy pomagali wszystkim. Czy z KOD-u, czy z Tczewa. Lubimy ludzi, łączy nas przyszłość”.

Zapowiedział m.in. powołanie Ministerstwa Polityki Senioralnej, które „przygotuje Polskę do srebrnej rewolucji, bo ona następuje” zaznaczył, odnosząc się do zmian demograficznych.



– Będziemy pomagali wszystkim; czy z KOD-u, czy z Tczewa” – podkreślił. I dodał: „Lubimy ludzi, łączy nas przyszłość”. Zapewnił: „13 października lewica wróci do Sejmu”.



– Moja Polska to taki dziwny kraj (...): bardziej czcimy rozpoczęcie wojny niż jej zakończenie" – zaznaczył Czarzasty. Jak wymieniał, po wojnie nastąpiło wiele działań, z których należy się cieszyć. Mówił m.in. o tym, że zlikwidowano analfabetyzm, wprowadzono elektryfikację, zbudowano szpitale, szkoły, osiedla, podtrzymano zasadę 8-godzinnego dnia pracy, prawo do ubezpieczeń, głosowania dla kobiet, wprowadzono wolne soboty. – Zrobiła to wszystko lewica – podsumował.



– Zapomniano o tym, że Polska Ludowa była legalnym państwem, członkiem ONZ, a w wyniku działań zdrady naszych sojuszników z Ameryki i Anglików była w strefie wpływów radzieckich – powiedział.



Zwrócił też uwagę na rolę lewicy w okrągłym stole czy pracach nad konstytucją RP. – Polska lewica to konsensus – podkreślił.



Konwencja wyborcza Lewicy odbywa się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Wystąpi na niej m.in. były prezydent Aleksander Kwaśniewski. W jej trakcie swoje przemówienia wygłoszą kandydaci SLD, Wiosny i Partii Razem, którzy do wyborów idą pod szyldem Lewicy.

