Mariusz Błaszczak: Więcej żołnierzy, wyższe wynagrodzenia

Zadaniem ministra obrony jest zwiększenie liczebności wojska i zapewnienie żołnierzom godnych wynagrodzeń – powiedział szef Ministerstwa Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak. Zwrócił się on do żołnierzy, którzy w sobotę w Warszawie składali przysięgę. Przypomniał, że na przyszły rok planowane są kolejne podwyżki dla żołnierzy – do przeciętnie 6150 zł.

Minister nawiązał do obowiązujących w tym roku wyższych stawek uposażenia i do wzrostu planowanego na przyszły rok.



– Moim zadaniem jako ministra obrony narodowej jest spowodowanie, żeby Wojsko Polskie było liczniejsze – powiedział. Podkreślił że przez rok dzięki kampanii „Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej” 32 tys. obywatelek i obywateli zadeklarowało wstąpienie do wojska.



– Moim zadaniem jest także sprawienie, aby ci, którzy bronią naszej ojczyzny, byli godnie wynagradzani – dodał. Przypomniał że w tym roku przeciętne uposażenia żołnierza zawodowego, wraz z dodatkami wzrosło o blisko 600 zł do 5530 zł.



Podkreślił, że kolejne podwyżki – do przeciętnie 6150 zł – są zaplanowane w projekcie przyszłorocznego budżetu oraz że we wrześniu wystąpił w tej sprawie do prezydenta.



– Znając pana prezydenta Andrzeja Dudę, zwierzchnika sił zbrojnych, jestem spokojny, że pan prezydent ten wniosek zaakceptuje – powiedział.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Podkreślił, że dobrze wyszkoleni, dowodzeni i wyposażeni żołnierze przyczyniają się do bezpieczeństwa Polski. – Służba w WP nie jest łatwa, ale przynosi wiele satysfakcji. To wielkie wyróżnienie, ale to także odpowiedzialność. Jestem spokojny, że uniesiecie tę odpowiedzialność, że Polska jest bezpieczna – mówił.