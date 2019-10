Publicyści komentują taśmy Neumanna. „To jest po prostu państwo mafijne”

To jest po prostu państwo mafijne, państwo układu zamkniętego, politycy, sędziowie. Czemu to służy? No na pewno nie polskiej racji stanu. To państwo ma służyć ich prywatnym interesom i niczemu więcej – powiedziałem w programie „Salon Dziennikarski” Andrzej Rafał Potocki z tygodnika „Sieci”, odnosząc się do opublikowanych w piątek taśm Neumanna. Dziennikarz TVP Jace Łęski przyznał, że jest to straszna wizja polityki.

#wieszwiecej Polub nas