Wiceszef MSWiA: Taśmy Neumanna pokazują hipokryzję polityków PO

Politycy PO mówią z billboardów o wzajemnym dialogu i współpracy, a to, co jest na taśmach Sławomira Neumanna, zaprzecza temu. To hipokryzja – ocenił w sobotę w RMF FM wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Paweł Szefernaker.

TVP Info opublikowała w piątek nagranie rozmowy szefa klubu PO-KO z lokalnymi działaczami PO z Tczewa, która odbyła się pod koniec 2017 r. Polityk PO w wulgarny sposób wypowiada się na temat sytuacji w tym mieście. A rozmowa dotyczy też ewentualnych zarzutów prokuratorskich dla związanych z PO prezydentów miast.



Neumann deklaruje, że „stanie murem” za wszystkimi, którzy mają problem z prawem, warunkiem jest jednak członkostwo w Platformie.



–Mam wrażenie, że niektóre słowa (red. z taśm) mogłyby paść na spotkaniu mafii, a nie na spotkaniu partii politycznej – powiedział.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Pytany, czy taśmy mogą zmienić wynik wyborów, powiedział, że pierwsze czy drugie tego typu taśmy publikowane w Polsce były szokiem dla opinii publicznej, a teraz taśm jest tak wiele, że „społeczeństwo jest bardziej impregnowane” na tego typu informacje.– Ale to, co na tych taśmach jest, jest absolutnie bulwersujące. Pokazuje zupełnie inny styl prowadzenia wewnętrznej polityki niż to, o czym się mówi na co dzień. I taki jest dziś standard – wynika z tego – w PO – ocenił.