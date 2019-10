PiS powiększa przewagę nad KO. Pięć komitetów w Sejmie

Z sondażu pracowni Social Changes dla wPolityce.pl wynika, że gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, 47,2 proc. badanych zagłosowałoby na PiS, 26,1 proc. oddałoby głos na Koalicję Obywatelską, a 13,8 proc. na SLD. Do Sejmu weszłyby też PSL-KP oraz Konfederacja.

W opublikowanym w sobotę na stronie wPolityce.pl sondażu zadano pytanie o to, na kogo zagłosowaliby Polacy, gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę. Największe poparcie uzyskało Prawo i Sprawiedliwość, oddanie głosu na tę partię deklaruje 47,2 proc. wyborców – to wzrost o 0,3 punktu procentowego w porównaniu z ostatnim badaniem.



Drugie miejsce zajmuje Koalicja Obywatelska, na którą chce głosować 26,1 proc. badanych, co oznacza spadek o 1,7 punktu. Trzecie jest SLD z poparciem 13,8 proc. badanych – co oznacza wzrost poparcia o 1,2 punktu.



Na Polskie Stronnictwo Ludowe – Koalicję Polską chce głosować 7,4 proc. badanych. Próg wyborczy przekracza także Konfederacja z poparciem 5,5 proc.



Badanie zostało zrealizowane przez pracownię Social Changes metodą CAWI w dniach 27 września – 2 października 2019 roku. Przeprowadzono je na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział 1003 osób.

