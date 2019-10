Zderzenie ciężarówki z minibusem. Nie żyje 10 osób

W sobotę o świcie we wschodniej Rumunii w wyniku czołowego zderzenia ciężarówki z minibusem zginęło 10 osób, a 7 zostało rannych – podała policja. Ofiary śmiertelne to 9 z 16 osób jadących minibusem i kierowca ciężarówki.

– Wśród rannych cztery osoby są w bardzo ciężkim stanie – powiedział Raed Arafat, sekretarz stanu w rumuńskim ministerstwie spraw wewnętrznych. Ranni trafili do szpitala w Bukareszcie.



Przyczyną wypadku było zjechanie ciężarówki na przeciwległy pas, którym jechał minibus wiozący ludzi do pracy.



Akcję ratunkową prowadzi na miejscu 40 strażaków. Droga między miastami Slobozia i Urziceni, gdzie doszło do wypadku, jest zamknięta.



Rumunia z 96 ofiarami śmiertelnymi na milion mieszkańców w 2018 roku dzierży w Unii Europejskiej rekord w wypadkach drogowych. Średnia unijna na 28 państw członkowskich wynosi 49.

