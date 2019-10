Wspomnienie Kornela Morawieckiego. „Na zawsze pozostał wzorem człowieka niezłomnego”

Na zawsze pozostał wzorem człowieka niezłomnego w trudnych czasach – powiedział o zmarłym marszałku seniorze Kornelu Morawieckim dziennikarz Jacek Łęski. Piotr Semka z tygodnika „DoRzeczy” stwierdził, że Morawiecki dotarł do czasów, w których te wartości, które prezentował, były szanowane.

W programie „Salon Dziennikraski” w TVP Info zaproszeni goście wspominali zmarłego marszałka seniora Kornela Morawieckiego.



– Był człowiekiem bardzo twardym i radykalnym w czasach, kiedy odwaga miała na prawdą wielką cenę – powiedział dziennikarz TVP Jacek Łęski.



Przyznał również, że bez Kornela Morawieckiego, bez Solidarności Walczącej, nie byłoby w Polsce wielu rzeczy, nie byłoby pewnego ducha oporu.



Jak zauważył dziennikarz TVP, Morawiecki odegrał w latach osiemdziesiątych ogromną rolę i „na zawsze pozostał wzorem człowieka niezłomnego w trudnych czasach”.

– Wielu z nas pewnie pamięta (…) tę sytuację, w której on wracał wyrzucony z Polski, wracał do PRL-u, podczas gdy zazwyczaj było tak, że ludzie uciekali z tego kraju, który był taki szary, smutny i beznadziejny. On tu wracał, bo wiedział, że tutaj ma swoja misję – zaznaczył Łęski.

Piotr Semka z tygodnika „DoRzeczy” powiedział, że w piątek wieczorem był pomodlić się przy trumnie Kornela Morawieckiego w katedrze Katedrze Polowej Wojska Polskiego. – Zastaliśmy, mimo później godziny, tłumy ludzi, tłumy Warszawiaków – oznajmił.



– Kornel Morawiecki dotarł do czasów, w których te wartości, które prezentował, były szanowane – zauważył.



– Bardzo się cieszę, że wczoraj jego trumnę przewieziono wojskowym pojazdem na lawecie armaty, ponieważ był wojownikiem, był żołnierzem. Nie używał broni, ale miał te wszystkie cnoty, które są związane ze stanem rycerskim: odwagę i męstwo – powiedział Semka.



Andrzej Rafał Potocki z tygodnika „Sieci” przyznał, że przyglądając się postaci Kornela Morawieckiego, w oczy rzuca się „niezłomność i brak chęci do kompromisu ze złem, z komunistami”.





– Dożył czasów, kiedy ta jego Polska zaczęła rządzić, kiedy jego syn, wychowany przez niego, staje się premierem RP, co jest też sukcesem Kornela Morawickiego – powiedział.

– Jedna rzecz mu nie wyszła, którą bardzo chciał zrobić, mianowicie, pojednanie pomiędzy Polakami. On często to podkreślał i w swoich wypowiedziach i mowach sejmowych, że chciałby, żeby w Polsce zapanowała zgoda między siłami, które ciągle ze sobą walczą – oznajmił Potocki.



Ksiądz Henryk Zieliński, redaktor naczelny tygodnika „Idziemy”, stwierdził, że Kornel Morawiecki „ze swoimi pomysłami był o 10 lat za wcześnie, że ta jego idea walki, bardzo zdecydowanej, z komunizmem, była bardzo potrzebna w roku 1989, natomiast kiedy on wystartował z tą ideą, wtedy wydawała się ona z kosmosu”.



– Człowiek walki doczekał tego momentu, w którym trzeba było stanąć pomiędzy Polakami i apelować o narodowe pojednanie i myślę, że to jest wspaniała droga, którą dane mu było przejść – dodał.