Polityk KO o taśmach Neumanna: Koalicja Obywatelska może stracić na finiszu kampanii

– Media publiczne i prorządowe ostro to grzeją i będą grzać już do końca – powiedział polityk KO z Pomorza „Gazecie Wyborczej”, komentując opublikowane przez TVP Info taśmy z rozmowy Sławomira Neumanna z działaczami PO z Tczewa. Rozmówca „GW” obawia się, że Koalicja Obywatelska może za to zapłacić 13 października. – Taśmy same w sobie budzą u Polaków nieufność, zwłaszcza, że mówimy o szefie klubu parlamentarnego, to nie jest podrzędny działacz – zauważa.

Polityk podkreślił, że strata KO może wynieść „nawet kilka punktów procentowych, zapewne na rzecz Lewicy”.



„Jeśli będziesz w Platformie, będę cię k***a bronił jak niepodległości”, „w Tczewie są same p***eby, rzygam Tczewem”, „KOD jest niczym, to żadna siła, przybudówka” – mówił Neumann na taśmach. Podczas spotkania z lokalnymi działaczami PO z Tczewa omawiał kwestię kandydata na prezydenta w tym mieście. Szef klubu PO-KO analizował sytuację prezydenta Tczewa Mirosława Pobłockiego, którym interesowało się CBA.



– Pamiętaj: jedna zasada jest dla mnie święta, k***a. Naucz się tego, jak będziesz o czymkolwiek rozmawiał. Jak będziesz w Platformie, będę cię bronił, k***a, jak niepodległości. Jak wyjdziesz z Platformy, to masz problem – podkreślił Neumann.



– Ja tylko mówię o zasadzie. Jak Pobłocki będzie członkiem Platformy i będzie naszym prezydentem, to będę się o niego bił, k***a, do końca życia. Jak jest poza, mam go w dupie. Jak jest do wykorzystania, to wykorzystamy, jak nie, to nie. Tak samo Adamowicza, tak samo Karnowskiego i wszystkich innych. Tak samo. Dla mnie Platforma jest ważniejsza – deklaruje Neumann.

Neumann przeprasza



Szef klubu parlamentarnego PO przeprosił wszystkich, którzy poczuli się urażeni stosowanym przez niego w trakcie rozmowy językiem. Staram się to u siebie zwalczyć, jak widać bezskutecznie – przyznał Onetowi. Przeprosił również mieszkańców Tczewa.



Neumann w piątek w rozmowie z TVN24 podkreślił, że nagranie jakie opublikowało TVP Info, dokumentuje jego prywatną, a nie publiczną, rozmowę z działaczami PO z Tczewa. Poinformował, że to nagranie zostało już przedstawione przez lokalne media rok temu, a osoby, które je nagrały zostały z PO wyrzucone na skutek konfliktu i braku poparcia ze strony władz Platformy.



Przyznał jednocześnie, że nie jest dumny z języka, jakiego używał w tamtej rozmowie. – W prywatnej rozmowie czasami zdarzy mi się przekląć, za co przepraszam. Czasy są takie, że czasami trzeba przekląć – stwierdził polityk Platformy.



Neumann przeprosił mieszkańców Tczewa za ówczesnych lokalnych działaczy PO, przeprosił także wszystkich, którzy byli zniesmaczeni rozmową. Zapewnił, że obecnie w tczewskiej PO jest porządek. – Przepraszam wyborców, wszytkach przepraszam – powiedział.