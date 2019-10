„Ściernisco” po amerykańsku. Bracia Golcowie „w szoku”

Nietypowe wykonanie popularnej w Polsce piosenki zespołu Golec uOrkiestra to efekt przygotowań The United States Air Force Band do wizyty polskich generałów w Waszyngtonie. Amerykańscy żołnierze grający w orkiestrze wojskowej tym właśnie utworem ich przywitali.

Twórcy oryginalnej wersji utworu Paweł i Łukasz Golec z zespołu Golec uOrkiestra nie kryli zarówno zachwytu, jak i zdumienia. Na swoim profilu na Facebooku napisali m.in.: „Takie nagranie trafiło niedawno w nasze ręce i musimy przyznać, że jesteśmy w SZOKU. Oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Gwarantujemy, że takiej wersji »Ściernisca« jeszcze nie słyszeliście!”



Piosenka „Ściernisko” mogła zaistnieć w świadomości Amerykanów po przemówieniu Georga W. Busha Jr., które wygłosił podczas swojej wizyty w Polsce. 15 czerwca 2001 roku w auli Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego mówił:„ Polska nadal mierzy się z wieloma wyzwaniami, ale jestem pewien, że sprostacie tym wyzwaniom. Sprostacie im w ten sam sposób, w jaki przekształcacie to miasto. Widzimy tutaj wielkiego ducha przedsiębiorczości, który jest w tym budynku, czuć to w klimacie Polski, dzisiaj mamy słynną orkiestrę Polską – Golec, która mówi światu:„tutaj na tym ściernisku zbuduję swoje San Francisco, tam gdzie to kretowisko, zbuduję swój bank”.



Ten fragment przemówienia ówczesnego prezydent USA wywołał falę śmiechu wśród zgromadzonych. Na sali obecni byli także członkowie zespołu Golec uOrkiestra.

#wieszwiecej Polub nas