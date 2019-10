Uroczystości pogrzebowe Kornela Morawieckiego. Spocznie na Powązkach Wojskowych

Dziś w Warszawie odbędzie się pogrzeb marszałka seniora Kornela Morawieckiego. O godz. 12 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego odbędzie się msza, następnie o godz. 15 na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach będzie miała miejsce ceremonia pogrzebowa. Pogrzeb będzie miał charakter państwowy. Udział w uroczystościach zapowiedział m.in. prezydent Andrzej Duda.

Kornel Morawiecki, działacz opozycji demokratycznej w PRL, przywódca „Solidarności Walczącej”, marszałek senior Sejmu VIII kadencji, ojciec premiera Mateusza Morawieckiego, zmarł w poniedziałek. Miał 78 lat.



Trumna z ciałem zmarłego, przykryta biało-czerwoną flagą, została w piątek wystawiona w Sali Kolumnowej Sejmu. Hołd zmarłemu oddali premier Morawiecki z rodziną, marszałkowie Sejmu i Senatu, prezes PiS Jarosław Kaczyński, ministrowie rządu, prezes TK Julia Przyłębska oraz szefowa Kancelarii Prezydenta Halina Szymańska.



W piątek wieczorem w kondukcie żałobnym trumna Kornela Morawieckiego przeprowadzona została z Sejmu do Katedry Polowej Wojska Polskiego, gdzie zgromadzeni wzięli udział w czuwaniu modlitewnym.

Marszałek senior Kornel Morawiecki



Kornel Morawiecki miał 78 lat. Urodził się w 1941 roku, z wykształcenia był fizykiem. Zasłynął przede wszystkim jako założyciel i przewodniczący „Solidarności Walczącej”, organizacji, której głównym hasłem było odzyskanie niepodległości.



W 1968 roku po raz pierwszy wystąpił przeciwko władzom PRL, uczestnicząc w wydarzeniach marcowych. W końcu lat 70. związał się z opozycją demokratyczną we Wrocławiu, był redaktorem drugoobiegowego „Biuletynu Dolnośląskiego”. Po 1980 roku był działaczem „Solidarności” we Wrocławiu, a po wybuchu stanu wojennego ukrywał się.



W 1982 roku po rozłamie w podziemnej „Solidarności” stanął na czele „Solidarności Walczącej”, która stała się najbardziej radykalną i bardzo mocno zakonspirowaną organizacją w latach 80, wydającą w podziemiu około 100 tytułów gazet i czasopism, realizującą audycje radiowe i organizującą demonstracje.



Kornel Morawiecki był przez lata 80. jednym z najbardziej poszukiwanych przez SB działaczem podziemia. Był też działaczem, któremu udało się najdłużej ukrywać - aresztowano go dopiero w listopadzie 1987. Ponieważ w tamtym czasie władze PRL nie chciały mieć więźniów politycznych, podstępem zmuszono Morawieckiego do wyjazdu za granicę. Po kilku miesiącach potajemnie wrócił do kraju.



Jako lider SW krytykował rozmowy Okrągłego Stołu, wzywał też do bojkotu kontraktowych wyborów 4 czerwca 1989. Jego ugrupowanie domagało się wtedy całkowicie wolnych wyborów.



Po 1990 roku stanął na czele Partii Wolności, krytycznie nastawionej do rzeczywistości III RP, m.in. do braku rozliczeń z komunizmem czy braku lustracji.



W 2010 roku startował w wyborach prezydenckich, a w 2015 roku został posłem, kandydując z list Kukiz'15. Był marszałkiem seniorem na pierwszym posiedzeniu Sejmu VIII kadencji. W 2016 roku odszedł z Kukiz'15 i założył ugrupowanie Wolni i Solidarni.



Ostatnie odznaczenia i wyróżnienia



27 września Kornel Morawiecki został uhonorowany Orderem Orła Białego. Odznaczenie zostało przyznane „w uznaniu znamienitych zasług Kornela Morawieckiego na rzecz przemian demokratycznych w Polsce oraz za wybitne osiągnięcia w działalności publicznej i państwowej” – podano w uzasadnieniu.



29 września Kornel Morawiecki został laureatem wyróżnienia „Drzwi do Wolności”, przyznanego podczas gali XI. Festiwalu Filmowym „Niepokorni – Niezłomni – Wyklęci” w Gdyni. Nagroda ta honoruje odwagę oraz poświęcenie bohaterów podziemia niepodległościowego i solidarnościowego, jak również osoby, które w niezłomny sposób propagują ideę wolności.