Dzieła Rembrandta na Zamku Królewskim. Mija 350. rocznica śmierci artysty

Mamy dwa najpiękniejsze Rembrandty w Polsce; to jest sztuka najwyższego rzędu – powiedział wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński podczas wernisażu wystawy „36 x Rembrandt” w Galeria Malarstwa i Sztuki Zdobniczej Zamku Królewskiego w Warszawie.

Ekspozycję „36 x Rembrandt” otwarto w piątek – dokładnie w 350. rocznicę śmierci holenderskiego artysty. Na wystawie w Zamku Królewskim zaprezentowano 36 oryginalnych dzieł Rembrandta – obrazy, rysunki i grafiki, a wśród nich dwa jego obrazy z trzech znajdujących się w polskich kolekcjach – „Dziewczyna w ramie obrazu” i „Uczony przy pulpicie”.



Wystawa składa się z trzech części. Pierwsza z nich to właśnie te dwa portrety, które są w kolekcji Zamku Królewskiego.



Druga część wystawy to 34 dzieła na papierze, w większości grawiury i kilka rysunków. Prof. Fałkowski wyjaśnił, że są one bardzo wrażliwe, dlatego nie można ich długo wystawiać, a warunki ich ekspozycji są zawsze ściśle określone w umowie wypożyczenia. Rysunki oraz grafiki Rembrandta wypożyczone są m.in. z Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie oraz Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie. Przedstawiają studia postaci kobiet, starców, uczonych, autoportrety Rembrandta i wizerunki osób z jego otoczenia.

źródło: pap

Trzecia część pokazuje dzieła twórców, którzy na przestrzeni wieków kopiowali dzieła Rembrandta. Kopie będą eksponowane w sąsiedztwie oryginałów, co jest okazją do ich porównania oraz do weryfikacji umiejętności kopistów.„Poza możliwością zapoznania się z różnymi technikami, w jakich tworzył Rembrandt, eksponowana selekcja rycin i rysunków tworzy ciekawy kontekst dla zamkowych obrazów, sytuując je w szerszej perspektywie twórczości artysty” – napisano na stronie Zamku Królewskiego w Warszawie.Rok 2019 został ogłoszony Rokiem Rembrandta, by w sposób szczególny upamiętnić 350. rocznicę śmierci Rembrandta van Rijn (1609–1669), jednego z najlepiej rozpoznawalnych artystów wszech czasów. Nazywano go mistrzem cienia i półcienia oraz mistrzem ludzkiej psychiki. Namalował ok. 630 obrazów.„Genialny malarz, rysownik oraz rytownik stał się symbolem rozkwitu holenderskiej sztuki XVII wieku, zwanego Złotym Wiekiem. Z tej okazji wiele muzeów na całym świecie organizuje liczne wystawy i przedsięwzięcia kulturalne, by zaprezentować szerokiej publiczności dzieła mistrza” – czytamy na stronie Zamku Królewskiego.