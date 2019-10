Kolejny pozew księcia Harry'ego. Tym razem przeciw „The Sun” i „Daily Mirror”

Brytyjski książę Harry, wnuk królowej Elżbiety II, złożył pozew przeciw wydawcom tabloidów „The Sun” oraz „Daily Mirror” w związku z domniemanym podsłuchiwaniem jego poczty głosowej – potwierdził w piątek Pałac Buckingham.

Pozew, który został w imieniu księcia Harry'ego złożony w Wysokim Trybunale, dotyczy nielegalnego włamania się do poczty głosowej i odsłuchiwania nagranych na nią wiadomości.



Nie podano, kiedy domniemane przestępstwo miało mieć miejsce, ale dziennikarz stacji BBC, który zajmuje się sprawami rodziny królewskiej przypuszcza, że sprawa ma związek ze skandalem podsłuchowym z początku pierwszej dekady XXI wieku.



Niezależnie od tej sprawy kilka dni temu żona księcia Harry'ego Meghan Markle pozwała wydawców gazety „Mail on Sunday” w związku z publikacją jej prywatnego listu do ojca. W związku z tą sprawą książę Harry wydał oświadczenie, w którym napisał o „bolesnych” posunięciach mediów, które zmuszają parę do działania. Nawiązując do osoby swojej matki, księżnej Diany, do której śmierci media się przyczyniły, wyraził „głęboką obawę, że historia może się powtórzyć”.



Rzeczniczka News Group Newspapers (NGN) – wydawcy „The Sun” oraz niedzielnego „News of the World” – potwierdziła otrzymanie pozwu w imieniu księcia, ale oświadczyła, że wydawnictwo nie będzie na razie komentować tej sprawy.

