Niebezpieczny incydent w Watykanie. Podczas mszy spadły kawałki tynku z sufitu

W czasie mszy, którą papież Franciszek odprawiał w piątek przed wieczorem w bazylice Świętego Piotra, na posadzkę spadły drobne fragmenty tynku z sufitu. Na wszelki wypadek ewakuowano część skrzydła bazyliki. Nikomu nic się nie stało.

Zdarzenie to nie miało żadnych konsekwencji – zapewniono. Doszło do niego w czasie mszy, w trakcie której papież udzielał święceń biskupich czterem dostojnikom.



Rejon bazyliki w lewym skrzydle koło ołtarza, w którym spadły drobne elementy z sufitu, został prewencyjnie odgrodzony.



To były bardzo małe fragmenty tynku – podkreśliły osoby obecne w bazylice watykańskiej.

