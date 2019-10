Sondaż przed wyborami: PiS z dużą przewagą, mogłoby liczyć na samodzielną większość

Gdyby wybory odbyły się w miniony czwartek, z dużą przewagą wygrałoby je Prawo i Sprawiedliwość – informuje w piątek Onet, powołując się na wyniki najnowszego, przygotowanego dla portalu, sondażu IBRiS. Na partię rządzącą swój głos oddałoby 44,3 proc. wyborców.

Wynik ten to o prawie 3 pkt. proc. więcej niż w poprzednim notowaniu. PiS mogłoby liczyć na samodzielną większość – otrzymałoby bowiem 253 mandaty – podaje Onet.



Na drugim miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska, z poparciem 23,4 proc. Główna partia opozycyjna zanotowała spadek poparcia o 2,2 pkt. proc. Uzyskałaby 137 mandatów.



Ostatnie miejsce na podium przypadło Lewicy, na którą głos – według sondażu – chce oddać 12 proc. badanych (50 mandatów). To o 0,2 pkt. proc. mniej niż w poprzednim badaniu.



Do Sejmu dostałaby się też PSL–Koalicja Polska, na którą zagłosowałoby 5,9 proc. badanych (spadek poparcia o 1,3 pkt. proc.) Dałoby to 19 mandatów. Poza parlamentem znalazłaby się Konfederacja (3,6 proc. poparcia). Niemal 10 proc. badanych nie wie, na kogo odda swój głos. Jeden mandat przypadnie Mniejszości Niemieckiej.

źródło: pap

Spośród badanych 56,8 proc. zadeklarowało chęć wzięcia udziału w wyborach. Nie zamierza w nich uczestniczyć 44,2 proc. badanych. Jeden proc. nie umiało udzielić odpowiedzi.Badanie zrealizowano 2–3 października metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo na reprezentatywnej próbie 1100 Polaków.