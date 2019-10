Czabański: Media publiczne są solą w oku opozycji

– Zwracałem uwagę, że media publiczne, a co za tym idzie Rada Mediów Narodowych są solą w oku opozycji różnych środowisk politycznych ze względu na to, że przełamały monopol narracji – mówił w „Gościu Wiadomości” Krzysztof Czabański, szef RMN i kandydat PiS do Sejmu. Skomentował w ten sposób zapowiedź kandydatki na premiera Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, że po przejęciu władzy przez Koalicję Obywatelską kierowany przez niego organ zostanie rozwiązany.

– Polacy potrzebują obiektywnych, dobrze zorganizowanych mediów, gdzie będą mogli uzyskać prawdziwą informację, gdzie będzie używany język kultury, język, który będzie Polaków łączył, a nie dzielił – mówiła Kidawa-Błońska na konferencji przed gmachem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie. Zapowiedziała też zniesienie abonamentu, rozwiązanie Rady Mediów Narodowych i przywrócenie uprawień KRRiT.



Prowadząca program zwróciła uwagę, że propozycja Kidawy-Błońskiej pojawiła się właśnie dziś, gdy ujawniono nagranie rozmowy, jaką Sławomir Neumann przeprowadził w 2017 roku z działaczami PO z Tczewa. Słychać na nich, jak polityk w wulgarny sposób wypowiada się na temat sytuacji w tym mieście. Rozmowa dotyczy również ewentualnych zarzutów prokuratorskich dla związanych z PO prezydentów miast. Nagranie zostało opublikowane w piątek przez TVP Info.



Czabański powiedział, że politycy opozycji od dłuższego czasu próbują zniszczyć media publiczne.



– Jak pogodzić niezależność mediów publicznych z koncepcją, żeby je nadzorował minister kultury, członek rządu – zwrócił uwagę szef RMN. – W związku z tym wiemy, jak traktować te pomysły. One zmierzają do tego, żeby narracja była niczym niezakłócona i jedna na rynku medialnym, To byłby ideał, do którego cały czas dążą – ocenił.



Szef RMN przypomniał, że przed czterema laty w tle czołówki „Wiadomości” był Pałac Kultury i Nauki, podczas, gdy dziś jest Zamek Królewski.



– To jest taka symboliczna zmiana, bardzo istotna. To jest zmiana przekazu, zmiana wręcz cywilizacyjna – przekonywał.



Odnosząc się do nagrań z Neumannem, Czabański stwierdził, że są w nich sprawy o wiele groźniejsze niż użyte w nich wulgaryzmy. – Nie to jest istotą tych nagrań. Ich istotą jest mafijne widzenie państwa. Proszę zwrócić uwagę: są nasi – ci moi z gangu, i jest reszta – powiedział Czabański.

