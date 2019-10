Politolog: Wyborca opozycji nie głosuje na daną partię, lecz przeciwko PiS

– Wyborca opozycji to trochę wyborca anty-PiS-u. On już stracił wiarę, że przedstawi mu się jakiś program polityczny lub wizję modernizacji kraju. Wielkie afery czy chaos merytoryczny po stronie opozycji nie wpłyną na wynik wyborów, bo wspomniany wyborca nie idzie do urny, aby wybrać daną partię, lecz po to, żeby zagłosować przeciwko PiS – mówi w rozmowie z portalem tvp.info Artur Wróblewski, politolog z Uczelni Łazarskiego.

Portal tvp.info: Podczas przemówienia w Kaliszu prezes PiS Jarosław Kaczyński wezwał swój elektorat do mobilizacji, przypominając, że w 1970 r. laburzyści przegrali, chociaż prowadzili w sondażach.



Artur Wróblewski: Przykład pana prezesa Kaczyńskiego można jeszcze uzupełnić, nie szukając wcale daleko w latach 70. Mam na myśli tę ostatnią współczesną nam sytuację, która miała miejsce w czasie wyborów w Stanach Zjednoczonych. Widzieliśmy wówczas demobilizację wyborców Hillary Clinton, czyli zwolenników partii demokratycznej.



Nastąpiła natomiast wybitna mobilizacja wyborców o nastawieniu konserwatywnym, republikańskim, chrześcijańskim i tożsamościowym. I dlatego Clinton zabrakło tych kilku czy kilkudziesięciu tysięcy głosów, aby wygrać i to przy sporej przewadze. Pamiętajmy, że w głosowaniu powszechnym Donald Trump przegrał wybory trzema milionami głosów, ale w trzech stanach zwyciężył 77 tysiącami.



Czy możemy się zatem spodziewać wielkiej mobilizacji wyborców PiS?



W moim przekonaniu ostatni spot profrekwencyjny partii rządzącej, jak i powtarzanie przez Jarosława Kaczyńskiego, że trzeba się mobilizować w wyborach, bo PiS może przegrać, powinny doprowadzić do tego, że frekwencja będzie zadowalająca. Najwyższa wystąpi z pewnością wśród ludzi starszych – emerytów oraz osób po 60 roku życia. Średniej frekwencji można spodziewać się w grupie ludzi młodych.



W mojej ocenie wśród wyborców PiS nie pojawi się raczej efekt „spoczęcia na laurach”, gdyż dużo się teraz mówi o potrzebie uczestniczenia w wyborach. Co więcej, padają słowa – w różnych kontekstach – że są to wybory o charakterze historycznym. Porównuje się je do głosowania z 1989 roku. Tak jak wówczas kończył się komunizm, tak obecnie kończy się późny postkomunizm. Mamy tu więc pewne analogie i dlatego przypuszczam, że tak jak w przypadku wyborów europejskich, będzie to znowu bitwa.



Wśród sympatyków którego obozu politycznego frekwencja może być najwyższa?



Postawię – być może ryzykowną – tezę, że większa mobilizacja wystąpi jednak po stronie elektoratu PiS-u. Wśród wyborców przeciwnych ugrupowań może pojawić się natomiast efekt demobilizacji, wynikający z tego, że opozycja jest pogrążona w pewnego rodzaju frustracji i braku wiary w samą siebie.



Jakimi motywacjami będą się kierować wyborcy przy urnach?



Motywacją elektoratu PiS-u czy Zjednoczonej Prawicy będzie obrona zdobyczy socjalnych o znaczeniu cywilizacyjnym oraz zwiększonego w ostatnich latach egalitaryzmu. Druga motywacja to w pewnym sensie obrona starych konserwatywnych wartości, tożsamości oraz wartości kulturowych, które reprezentują mijający świat. Mijający, ponieważ wchodzimy coraz głębiej w epokę globalizacji i uniformizacji.

I właśnie ci , tacy trochę sentymentalni wyborcy, będą głosować za tym światem, który już trochę nam odchodzi, tudzież wypierany jest przez ideologię LGBT, gender i wszelkie nowoczesne ruchy.



W przypadku wyborców opozycji motywacją może być natomiast chęć odsunięcia PiS-u od władzy.



Czy ostatnie afery i wpadki z udziałem opozycji mogą wpłynąć na zmianę decyzji części jej elektoratu?



Nie są to tak naprawdę kwestie, które zniechęcają, ponieważ wyborca opozycji to trochę wyborca anty-PiS-u. On już stracił wiarę, że przedstawi mu się jakiś program polityczny lub wizję modernizacji kraju.



Wielkie afery czy chaos merytoryczny po stronie opozycji nie wpłyną zatem na wynik wyborów, bo wspomniany wyborca nie idzie do urny, aby wybrać daną partię, lecz po to, żeby zagłosować przeciwko PiS.



Niewątpliwie jednak liczne gafy i wpadki z Trzaskowskim, Budką, Jachirą czy spotem wyborczym przyczyniają się do dalszego kompromitowania i ośmieszania opozycji, co przyznaje nawet Jacek Żakowski oraz inni sympatycy Platformy.



Według sondażu CBOS z sierpnia tego roku 16 proc. ankietowanych nie jest pewna, czy weźmie udział w wyborach, a 13 proc. nie wie jeszcze, na kogo odda swój głos. Czy wspomniane afery mogą mieć z kolei wpływ na decyzje podejmowane w tej grupie?



Ta większość, która bardzo często nie głosuje jest grupą trudnoprzekonywalną. Raczej w Polsce w czasie nadchodzących wyborów nic się w tej kwestii nie zmieni. Mamy w kraju spolaryzowaną sytuację, więc nie zanosi się na to, aby ostatnie afery miały zmobilizować tę grupę do pójścia do urn i zagłosowania na konkretną partię polityczną.



Nasza scena polityczna jest podzielona mocno i wyraźnie już od kilku wyborów. Spodziewam się jednak, że może dojść do pewnego zaskoczenia i obóz Zjednoczonej Prawicy zbierze więcej głosów niż wynika ze średniej sondażowej.