PSL poparło kandydatów KO na senatorów

Zachodniopomorskie PSL poparło w piątek oficjalnie kandydatów na senatorów KO z dwóch okręgów szczecińskich – 97 i 98. W zachodniej części województwa kandydatami koalicji są posłanka Magdalena Kochan i senator Tomasz Grodzki.

– Chcielibyśmy oficjalnie potwierdzić to, co stało się kilka tygodni temu, kiedy wszystkie partie opozycyjne zawarły nieformalne porozumienie w sprawie startu do Senatu i w większości okręgów senackich w Polsce takie porozumienie udało nam się wprowadzić w życie – powiedział w piątek dziennikarzom szef lokalnych struktur Polskiego Stronnictwa Ludowego i wicemarszałek województwa Jarosław Rzepa.



Kandydatem z okręgu szczecińsko-polickiego (nr 97) jest senator PO mijającej kadencji, chirurg i kandydat KO na ministra zdrowia Tomasz Grodzki. Jak powiedział, poparcie „tych, którzy żywią i bronią” jest niezwykle istotne.



– Wierzę, że kierowanie się rozumem, pragmatyzmem, podstawowymi wartościami kulturowymi, które są w naszym narodzie i które PSL tak szczególnie kultywuje to dobry drogowskaz na dobrą współpracę na najbliższą kadencję – powiedział Grodzki.



Posłanka PO Magdalena Kochan, ubiegająca się o mandat senatorski z okręgu stargardzko-świnoujskiego (98) wskazała, że pomoc i wsparcie w wyborach ze strony PSL są bardzo ważne.



– Osiem wspólnych lat w Sejmie, najpierw z panią Jolantą Fedak, potem z panem ministrem (Władysławem) Kosiniakiem-Kamyszem to naprawdę czas bardzo dobry dla polityki społecznej, bardzo wiele wspólnych dokonań, bardzo wiele wspólnych spotkań, żeby te dokonania znalazły finał w ustawach sejmowych – mówiła posłanka.

Lider PSL w regionie, zapytany o poparcie dla kandydatów ze wschodniej części województwa (okręgi 99 i 100) powiedział, że tam sytuacja jest nieco inna. – Mam nadzieję, że liderzy naszej listy z okręgu 40 (koszalińskim) tam się wypowiedzą. Nie widzę problemu, żeby to, co zawarliśmy na poziomie krajowym, realizować także w tamtej części województwa, tylko ten głos musi wybrzmieć tam – powiedział Rzepa.W okręgach 97 i 98 kandydaci KO mają konkurentów z PiS: Tomasz Grodzki – radną sejmiku Małgorzatę Jacynę-Witt, a Magdalena Kochan - przewodniczącego rolniczej „Solidarności” Edwarda Kosmala.W okręgu 99 (obejmującym m.in. powiaty kołobrzeski i drawski) w wyborach do Senatu zarejestrowani zostali kandydaci trzech komitetów: Janusz Gromek z KO, Henryk Carewicz z PiS oraz senator PO mijającej kadencji Grażyna Sztark, startująca z własnego komitetu wyborców.O mandat senatora w okręgu 100 (koszalińsko-szczecineckim) będą się ubiegać Krzysztof Berezowski (KWW Niezależny - Krzysztof Berezowski), poseł PO Stanisław Gawłowski (KWW Demokracja Obywatelska) i Krzysztof Nieckarz (KWW Prawo i Sprawiedliwość). Swojego kandydata nie zarejestrowała Koalicja Obywatelska ani żadne inne ugrupowanie, którego dotyczy tzw. pakt senacki.