Dziennikarz TVN skomentował taśmy Neumanna. Internauci: Prawie siebie przekonał

Dziennikarz TVN Andrzej Morozowski podsumowywał w swojej stacji ujawnione w piątek taśmy Neumanna. W swojej wypowiedzi znacząco złagodził ton wystąpienia polityka PO, mówiąc jednocześnie o „trafnych ocenach”, jakich miał dokonywać Neumann, i prowadzonej przez niego „walce”.

– Neumann mówi, że za każdego należącego do PiS prezydenta miasta będzie się bił. Za tych niepartyjnych nie. Źle ocenia działaczy KOD-u i trafnie przewiduje, że nie-PiS-owskim prezydentom miast upartyjniona prokuratura będzie stawiać przed wyborami zarzuty – mówił Morozowski.



To, w jaki sposób dziennikarz TVN zrelacjonował nagrania zdumiewa. Najpierw minął się z prawdą. Przewodniczący klubu parlamentarnego PO nie mówił w nagraniu o prezydentach należących do PiS. Słyszymy za to, jak polityk zapewnia, że PO stanie murem za wszystkimi, którzy mają problem z prawem. Warunek jest jeden: członkostwo w partii.



– Pamiętaj: jedna zasada jest dla mnie święta, k***a. Naucz się tego, jak będziesz o czymkolwiek rozmawiał. Jak będziesz w Platformie, będę cię bronił, k***a, jak niepodległości. Jak wyjdziesz z Platformy, to masz problem – mówi polityk.

A tak o to funkcjonariusz tvn przedstawia sprawę Neumanna pic.twitter.com/P623FGKTIW — Adam Jazon (@antoszu) 4 października 2019

Ocena działaczy KOD-u, jaką formułuje Neumann, jest daleko mocniejsza niż sugeruje to Morozowski.– Nie ma KOD-u, KOD jest niczym. (…) Ci ludzie z tego KOD-u, bez organizacji, są niczym. Możesz mieć tysiąc ludzi, bez organizacji są niczym. Możesz mieć stu żołnierzy, którzy są, k***a, spartanami i w***bią ten tysiąc w kosmos. Pospolite ruszenia w Polsce kończyły się tym, że się napili na końcu Sejmu, k***a. Jak szło wojsko zaciężne przeciwnika, to wypier***ali do domu. Taki jest KOD. (…) Kodziarze to nie jest żadna siła. Oni będą świetni wiesz do czego? Żeby brać komórki i filmować (…). Do tego się nadają, nic innego, naprawdę – mówił.

W relacji Morozowskiego nie ma ani słowa o tym, co mówił Neumann o mieszkańcach Tczewa.



– Rzygam tym Tczewem. Słowo honoru ci daję, rzygam Tczewem [...] Dlatego, mówiąc szczerze, nie chcę zajmować się Tczewem, bo tam są same p***by, naprawdę – słyszymy na nagraniach.



Podobnie ani słowa dziennikarz TVN nie powiedział o poczuciu bezkarności, jakie przebija z wypowiedzi czołowego polityka PO, dowodzącego, że akty oskarżenia wręcz służą politykom opozycji.



– Będzie Hania Zdanowska, Żuk, Witkowski, Adamowicz, Karnowski, Jaśkowiak. On będzie w takim gronie zacnych ludzi, że, k***a, nikogo to nie ruszy. O tym ci mówię. Nikogo to nie ruszy. Nasz elektorat, ten antypisowski, uzna, że to jest k***a atak PiS-u, żeby go zabić. I pójdą jeszcze bardziej na niego. Tak to wygląda. W różnych badaniach, k***a, naszych, których oskarżają. Hania Zdanowska zyskuje, jak ma akt oskarżenia. Idzie wręcz dokładnie odwrotnie. Nie patrz na to, to nie ma żadnego znaczenia. Oni ilością aktów, inflacją tych aktów oskarżenia, powodują, że nie mają żadnego [znaczenia]. Jedynym gościem jest Adamowicz, który ma absolutnie mega twarde rzeczy, które mogłyby go wyprowadzić w kajdankach – tłumaczył poseł Neumann.



Sposób, w jaki dziennikarz TVN skomentował nagrania ocenili internauci. „Czyli Neuman superbohater. Manipulacja jest gorsza od kłamstwa, bo trudniej się zorientować”, „Nie ma co się czepiać, siebie przekonał... no prawie” – piszą internauci.

Na TVP info leci odtworzona w oryginale rozmowa Na TVN pan redaktor streszcza treść rozmowy po swojemu Taka różnica — Marta Stasińska (@marta_stasinska) 4 października 2019

Czyli Neuman superbohater. Manipulacja jest gorsza od kłamstwa, bo trudniej się zorientować — Tadeusz Kwiatkowski (@Tata_Kasi) 4 października 2019

Nie ma co się czepiać, siebie przekonał ....... no prawie. — Fabryka Gwoździ ® RN (@Jerzy_Adam_Jak) 4 października 2019

Długo to sklecali. Do 13-tej było cicho sza. — Ceasar (@downunder24) 4 października 2019