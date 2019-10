Prezydent Duda: mam nadzieję, że niebawem ruch bezwizowy stanie się faktem

– Mam nadzieję, że już niebawem ruch bezwizowy pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi stanie się faktem – powiedział dziennikarzom prezydent Andrzej Duda. Biały Dom ogłosił nominację Polski do Programu Ruchu Bezwizowego.

Prezydent USA Donald Trump powiedział dziennikarzom, że wkrótce będzie podpisywany „pełen program bezwizowy”.



– Mam nadzieję, że już niebawem ruch bezwizowy pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi stanie się faktem. Procedura dopuszczenia Polski do Visa Waiver Program ruszyła. To oznacza, że od strony polskiej wszystkie wymogi formalne zostały spełnione, zostało to przez amerykańską administrację zatwierdzone i w tej chwili ruszają procedury, które zawsze w takiej sytuacji są przeprowadzane – powiedział prezydent na piątkowym briefingu.

