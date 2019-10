Logo SOR do poprawy. Kojarzyło się z wykresem rejestrującym zgon

Będą korekty w logo Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu – poinformowała rzeczniczka placówki Grażyna Kieszniewska. Informacje o znaku graficznym, który dla wielu obserwatorów jest kontrowersyjny, pojawiły się w mediach społecznościowych.

Logo wygląda jak zapis uderzeń ludzkiego serca z elektrokardiogramu, który przechodzi przez słowo SOR. Problem w tym, że na tym ostatnim odcinku wykres przybiera postać linii ciągłej. Wielu osobom, które wypowiadały się na jego temat na internetowych portalach, kojarzy się z zapisem ustania pracy serca i zgonem pacjenta.



Rzeczniczka zwróciła uwagę, że znak powstał już dwa lata temu, a dopiero teraz ktoś się dopatrzył, że może niedobrze oddziaływać na osoby przebywające na oddziale. Dodała, że dziennie na SOR zgłasza się około 200 osób.



– W ciągu dwóch lat nie mieliśmy żadnych zgłoszeń, że komuś to się źle kojarzy. Skupialiśmy się na leczeniu i dobrze, że żadnych błędów tu nie popełniliśmy. A ten malarski naprawimy – powiedziała. Zaznaczyła jednak, że nie będzie zmiany całego logo, a jedynie jego poprawka, tak, aby to zrobić jak najmniejszym kosztem. Ma być dokonana niewielka zmiana – linia prosta zostanie w jakiś sposób zagospodarowana, aby już nie kojarzyła się źle.



Zwróciła jednak uwagę, że z medycznego punktu widzenia ten kontrowersyjny rysunek jest poprawny, bo zapis z urządzeń czyta się z prawej do lewej. Natomiast marketingowo – jak przyznała – ta linia ciągła może źle się kojarzyć. – Jeśli to się pacjentom źle kojarzyło, to w imieniu dyrekcji przepraszam – dodała i jeszcze raz zapewniła, że dla dobra pacjentów i ich rodzin znak zostanie poprawiony.

