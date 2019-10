Politycy KO nie chcą komentować taśm Neumanna. PiS przeciwnie: To „Ojciec Chrzestny”

Mocne słowa o taśmach z udziałem szefa klubu parlamentarnego PO-KO Sławomira Neumanna. – To jest „Ojciec Chrzestny”. Tak odzywa się do swoich podwładnych i tak rozdaje wszystkie zapewnienia, że nic się nie stanie. Wygląda na to, że miał w kieszeni i w ręku cały wymiar sprawiedliwości. Zapewniał ich o bezkarności. Człowiek bez żadnych zasad moralnych, który zasługuje na ogólne potępienie i śledztwo prokuratorskie – powiedział portalowi tvp.info poseł PiS Andrzej Melak.

„Jeśli będziesz w Platformie, będę cię k***a bronił jak niepodległości”, „w Tczewie są same p***eby, rzygam Tczewem”, „KOD jest niczym, to żadna siła, przybudówka” – mówił Neumann na taśmach. Podczas spotkania z lokalnymi działaczami PO z Tczewa omawiał kwestię kandydata na prezydenta w tym mieście. Szef klubu PO-KO analizował sytuację prezydenta Tczewa Mirosława Pobłockiego, którym interesowało się CBA.



Neumann na nagraniu z końca 2017 roku, a więc przed wyborami samorządowymi, był przekonany, że Pobłocki będzie miał akt oskarżenia. To jednak – zdaniem szefa klubu PO-KO – miałoby zwiększyć szanse prezydenta Tczewa w wyborach, które miały się odbyć za niespełna rok. „Będzie Hania Zdanowska, Żuk, Witkowski, Adamowicz, Karnowski, Jaśkowiak. On będzie w takim gronie zacnych ludzi, że, k***a, nikogo to nie ruszy. O tym ci mówię. Nikogo to nie ruszy. Nasz elektorat, ten antypisowski, uzna, że to jest k***a atak PiS-u, żeby go zabić. I pójdą jeszcze bardziej na niego. Tak to wygląda” – mówił Neumann.



Szef klubu PO-KO jest też spokojny o decyzje sądów. – „Sąd to może wypierd**ić w kosmos, może to prowadzić trzy lata – bez znaczenia to jest. (...) Akty oskarżenia będzie miało, moim zdaniem, 60-70 proc. prezydentów miast. Na nikim to nie będzie robiło wrażenia” – przekonywał.



Reporter telewizji TVP Info próbował pytać o taśmy rzecznika PO Jana Grabca. – Kiedy będzie miał pan pytania dotyczące prawdziwych afer, taśm Kaczyńskiego, taśm Kuchcińskiego ... – próbował zmienić temat Grabiec. Dziennikarz nie dawał za wygraną i dopytywał, czy słowa o „rzyganiu Tczewem” są w porządku. – Pyta mnie pan, a nie chce pan udzielić głosu – stwierdził rzecznik PO i zamknął się w gabinecie.

O komentarz do nagrań z udziałem Sławomira Neumanna próbowaliśmy też pytać szefa sztabu wyborczego Koalicji Obywatelskiej Krzysztofa Brejzę. Na kilka pytań zareagował jednak milczeniem. – Cały czas manipulujecie. Nie wypowiadam się dla Telewizji Polskiej. Robicie jeszcze telewizję pościgową, czyli – jeżeli wam odmawiamy odpowiedzi, ponieważ manipulujecie, to staracie się stworzyć wrażenie, że ktoś wam odmawia odpowiedzi. Tak, odmawiam telewizji publicznej odpowiedzi, ponieważ manipulujecie każdymi odpowiedziami polityków opozycji – mówiła z kolei szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer.



Jeden z posłów PO, który do tej pory chętnie komentował bieżące tematy polityczne napisał nam SMS-a, że dzisiaj to niemożliwe z powodu uroczystości pogrzebowych marszałka seniora Kornela Morawieckiego. Zdaniem Zjednoczonej Prawicy taka postawa opozycji pokazuje, jak groźne mogą być dla niej skutki ujawnienia taśm Neumanna.



– Przerażający obraz partii opozycyjnej czy jednego z liderów partii opozycyjnej. Szefa klubu parlamentarnego, który porozumiewa się raczej językiem mafijnym, a nie językiem polityka. Mówi się o tym, że to dobrze, że samorządowcy czy prezydenci mają sprawy karne, bo to tylko podbija ich popularność. Mówi, że jak ktoś ma sprawę karną, to powinien pójść do Platformy, bo Platforma go ochroni i że mają na swoich usługach sądy, które będą przetrzymywały tego typu sprawy – powiedział portalowi tvp.info poseł PiS Arkadiusz Mularczyk.



Parlamentarzysta przekonywał, że obraz wyłaniający się z taśm Neumanna jest przygnębiający. – Obraz dramatyczny, jeżeli chodzi o wizerunek naszego państwa. Pokazuje to, że Platforma stworzyła takie państwo quasi-mafijne – stwierdził Mularczyk.



Choć w taśmach Neumanna pełno jest wulgaryzmów, to politycy PiS-u twierdzą, że nie to jest kluczowe w tej aferze. – Ja też używam czasami ostrych słów, których potem się wstydzę. Mężczyźni mają to do siebie, że przeklinają. Nie jest to dobre i nie jest to żadna argumentacja. Mnie bardziej martwi ta negatywna ocena o działaczach Platformy Obywatelskiej. Wymienia tam również prezydentów miast. Głównie tam się koncentruje na Adamowiczu twierdząc, że są twarde dowody i może być wyprowadzony w kajdankach. Nie wiem, czy to prawda. Tym powinny zająć się prokuratury i służby – mówił nam minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.