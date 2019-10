Prezydent USA Donald Trump podpisał zgodę na ruch bezwizowy z Polską. Jeszcze kilkanaście dni temu, w trakcie wizyty w Waszyngtonie prezydent Polski Andrzej Duda wskazywał, że droga do programu bezwizowego staje dla nas otworem i należy się spodziewać zniesienia wiz jeszcze w tym roku. Jak mówił polski przywódca, kwestia zniesienia wiz ma istotne znaczenie w budowaniu więzi i przyjaźni między narodami.

Prezydent Donald Trump poinformował, że podpisał zgodę na włączenie Polski do amerykańskiego programu bezwizowego Visa Waiver Program. Obywatele państw z krajów należących do programu mogą podróżować do USA w celach biznesowych lub turystycznych na czas do 90 dni.



Ostatnio odsetek odmów wydania wiz turystyczno-biznesowych do USA w Polsce spadł do niskiego poziomu wynoszącego 2,8 procent. Spadek poniżej 3 procent oznaczał spełnienie wymogu włączenia obywateli naszego kraju do amerykańskiego programu Visa Waiver Program.



Jeszcze w trakcie wizyty, jaką w Waszyngtonie złożył polski prezydent Andrzej Duda, polski prezydent wskazywał, że zgoda na ruch bezwizowy jest prawdopodobnie kwestią czasu.



– To są takie nieformalne informacje od administracji amerykańskiej, że proces ewaluacji wizowej zbliża się ku końcowi. To koniec września jest tą datą graniczną i że wszystko wskazuje na to, że wymagania zostały przez Polskę i Polaków w tym zakresie spełnione – mówił Duda.

