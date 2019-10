„GW” ocenia Kornela Morawieckiego w przeddzień pogrzebu. „Mieszkowski lepszy”

Wrocławska „Gazeta Wyborcza” opublikowała dziś artykuł, w którym reprezentującym okręg wrocławski posłom wystawiono oceny. Zaskakujący może się wydać fakt, że wyżej oceniono znanego z kontrowersyjnych wypowiedzi posła PO-KO Krzysztofa Mieszkowskiego niż twórcę Solidarności Walczącej Kornela Morawieckiego. Niesmak budzi to, że artykuł publikowany jest kilka dni po śmierci Morawieckiego – w dniu, w którym ciało zmarłego jest wystawione w Sejmie, a posłowie oddają mu hołd.

Wśród ocenianych posłów jest m.in. Krzysztof Mieszkowski, który otrzymał ocenę 4. Wysoka nota znanego z kontrowersyjnych wypowiedzi posła kontrastuje z tą, jaką wystawiono Kornelowi Morawieckiemu. Zmarły 30 września twórca i przywódca Solidarności Walczącej, kilka dni przed śmiercią odznaczony Orderem Orła Białego, dostał ocenę 3. W uzasadnieniu napisano, że Morawiecki „zasłynął m.in. z głosowania »na cztery ręce« z koleżanką klubową Małgorzatą Zwiercan”. Wspomniano też, że krytykował wymiar sprawiedliwości, popierając zmiany wprowadzane przez rząd.



Artykuł opublikowano w dzień, w którym trumna z ciałem zmarłego jest wystawiana w Sejmie, a politycy oddają mu hołd. W artykule nie odniesiono się do jego zasług, odnotowując jedynie że zmarł kilka dni temu.



Opisano za to karierę parlamentarną Mieszkowskiego.



„Aktywny i widoczny. Konsekwentny w walce o demokrację. Złożył doniesienie do prokuratury na organizatorów demonstracji środowisk nacjonalistycznych (...). Zapowiedział projekt w sprawie wykreślenia z kodeksu kar za obrażanie uczuć religijnych, do czego skłoniło go zatrzymanie Elżbiety Podleśnej za nalepki z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej z tęczową aureolą” – pisze „GW”, uzasadniając wysoką ocenę wystawioną posłowi.

Jak dodano, chociaż na adres poselski Mieszkowskiego miał przyjść list z pogróżkami, w którym anonimowy autor miał grozić mu śmiercią i oblaniem kwasem solnym, ten „nie wymięka”, głosząc, że „PiS w Polsce wprowadził rządy autorytarne”.Mieszkowski zasłynął szeregiem skandalizujących wypowiedzi, o których w artykule „GW” nie ma mowy. Między innymi, w marcu w TVP Info scenę zbiórki na zabójstwo Jarosława Kaczyńskiego w spektaklu „Klątwa” nazwał „dowcipną i bardzo przewrotną”. Jak dodawał, „publiczność miała dużo radości w związku z tym”. Dzień wcześniej internet obiegło jego zdjęcie, na którym pozował na tle krzyża, który przerobiono na swastykę. Z kolei w maju mówił w TVP Info: „Uważam, że miejsce Matki Boskiej, tych wszystkich, którzy są uważani w przestrzeni publicznej za świętych może być wszędzie. Na toaletach również. Tam wchodzą ludzie, którzy mają różne problemy”.