Prace nad nowym prawem o LGBT. Może ograniczyć działalność Kościoła

We francuskim parlamencie trwają prace nad projektem prawa, które radykalnie ograniczy wolność wypowiedzi na temat środowisk LGBT. Formalnie parlamentarzystom z ugrupowania prezydenta Macrona chodzi jedynie o zakaz prowadzenia terapii mających na celu zmianę orientacji czy tożsamości płciowej.

W praktyce zakazem ma być objęte również skłanianie homoseksualistów do powstrzymywania się od pożycia płciowego, a na tym polega dziś misja Kościoła w tym środowisku.



Zakaz prowadzenia „terapii zmiany” orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej, jak zauważa magazyn „Famille Chrétienne”, może rozszerzyć się na duszpasterską działalność Kościoła, który popiera wstrzemięźliwość seksualną. A takie restrykcje dot. właśnie Kościoła byłyby zgodne z projektem ustawy.



Zdaniem Laurence Vanceunebrock-Mialon, głównej pomysłodawczyni nowego prawa, kiedy ktoś sugeruje osobom homoseksualnym życie w czystości, to mówi im tym samym, że ich czyny nie są dobre. „A to jest już przemoc psychologiczna” – dodaje cytowana przez „Famille Chrétienne”, działaczka prezydenckiej partii Naprzód Republiko (La République en marche). Parlamentarzystka od początku września prowadzi we Francji akcję informacyjną dotyczącą zakazu terapii.



Z tego względu na celowniku władz znalazła się działająca w Paryżu katolicka wspólnota „Odwaga” („Courage”). Należą do niej wierzący homoseksualiści, którzy chcą żyć zgodnie z nauczaniem Kościoła. Wspólnota proponuje im towarzyszenie, aby mogli prowadzić życie zgodne z nauczaniem Kościoła.

Zdaniem Vanceunebrock-Mialon katolicke stowarzyszenie jest podejrzane o proponowanie „terapii zmiany” osobom homoseksualnym. 5 października reprezentanci wspólnoty mają się stawić w parlamencie na konsultacje.

Projektem nowego prawa zaniepokojony jest francuski Kościół. Zdaniem wikariusza generalnego paryskiej archidiecezji argumenty parlamentarzystów są absurdalne.



Jeśli bowiem zachęcanie homoseksualistów do życia w czystości jest przejawem przemocy psychologicznej, to to samo trzeba by powiedzieć o zachowaniu spowiednika, który w konfesjonale przekonuje żonatego mężczyznę, by nie zdradzał swej żony. – W ten sposób trzeba by skończyć z wszelkim duszpasterstwem – dodaje ks. Benoist de Sinety.



Projekt nowego prawa ma trafić do parlamentu na początku przyszłego roku. Przewiduje się w nim kary 2 lat więzienia i 30 tys. euro grzywny dla osób prowadzących „terapię zmiany” orientacji seksualnej czy tożsamości płciowej. Takie leczenie ma być bowiem przejawem przymusu.